لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا سه درجه کاهش دارد، اظهار کرد: بوئین میاندشت با حداقل دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر و زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان خواهند بود.

به گفته وی، آسمان استان تا شامگاه فردا سه شنبه، صاف تا قسمتی ابری و وزش باد، پدیده غالب است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: امروز به ویژه در مناطق مرکزی و صنعتی و شهر اصفهان افزایش غلظت آلایندهای جوی را انتظار داریم.

امینی ادامه داد: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری با گذر ریزموج در برخی نواحی غربی بارش محتمل است.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۱ و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به سه درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.