به گزارش خبرنگار مهر، سپیده وجیهی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به مصوبات نخستین کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اظهار کرد: در پی افزایش شاخص‌های آلودگی هوا و اعلام شرایط اضطرار، نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح شهرستان تشدید شد و در همین راستا، مأموران اجرایی این اداره نسبت به شناسایی و برخورد با واحدهای آلاینده اقدام کردند.

وی افزود: در جریان گشت و پایش‌های انجام‌شده، یک واحد تولید بتن که با وجود دریافت تذکر شفاهی و اخطاریه محیط‌زیستی همچنان به فعالیت آلاینده خود ادامه می‌داد، شناسایی و با اقدام مأموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلمب شد.

وجیهی با تأکید بر تداوم نظارت‌ها در شرایط اضطرار آلودگی هوا بیان کرد: با توجه به افزایش ذرات معلق در هوا، گشت و پایش واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح شهر و مناطق حومه با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت تا از فعالیت منابع آلاینده و تشدید آلودگی هوا جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط اضطرار آلودگی هوا، با هرگونه فعالیت صنعتی و تولیدی که موجب انتشار دود، گردوغبار و ذرات معلق و تشدید آلودگی هوا شود، مطابق ضوابط و مقررات محیط‌زیستی برخورد خواهد شد و سلامت شهروندان و حفاظت از کیفیت هوا در اولویت اقدامات نظارتی این اداره قرار دارد.