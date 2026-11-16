به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان تهران، با توجه به استقرار شرایط پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، به‌ویژه در ساعات شب و ابتدای روز در مناطق پرتردد شهری، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، به‌خصوص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5)، پیش‌بینی می‌شود.



بر اساس این گزارش، زمان آغاز فعالیت این سامانه روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه و زمان پایان آن چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خواهد بود و مناطق مرکزی و جنوبی استان تهران، به‌ویژه شهر تهران، تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند.



پایداری جو و نبود وزش باد مؤثر در روزهای یادشده، به‌خصوص در برخی ساعات عصر و شب تا اوایل صبح روز بعد، موجب افزایش نسبی آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که کیفیت هوا در برخی مناطق به محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس می‌رسد.



همچنین در صورت تداوم شرایط جوی و مهار نشدن منابع انتشار آلاینده‌ها، احتمال قرار گرفتن کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها در مناطق پرتردد مرکزی و جنوبی شهر تهران وجود دارد.



اداره کل هواشناسی استان تهران در این اطلاعیه به شهروندان توصیه کرده است از ترددهای غیرضروری در مناطق پرتردد شهری، به‌ویژه در ساعات اوج انباشت آلاینده‌ها، خودداری کنند.



همچنین کاهش فعالیت و تردد کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی در فضای باز و استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌جای خودروهای شخصی از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده برای کاهش آثار این شرایط جوی است.

با توجه به تداوم آلودگی هوای تهران و پیش‌بینی بهبود موقت شرایط جوی و بازگشت آلودگی در روز سه‌شنبه، این پرسش مطرح است که تدبیر کمیته اضطرار آلودگی هوای استانداری تهران برای مدیریت این شرایط چیست؟