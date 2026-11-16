به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو با اشاره به ظرفیت‌های اردوگاه وسف اظهار کرد: این مجموعه با توجه به موقعیت طبیعی و امکانات موجود، ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به یک مرکز ملی در حوزه فعالیت‌های دانش‌آموزی دارد و با تکمیل زیرساخت‌های آن، امکان میزبانی از دانش‌آموزان استان‌های مختلف کشور فراهم خواهد شد.



وی افزود: با موافقت و دستور مقام معظم رهبری، اردوگاه وسف در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار گرفته است تا با تکمیل و تجهیز آن، از این ظرفیت برای توسعه برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و مهارتی دانش‌آموزان استفاده شود.



استاندار قم با بیان اینکه این استان سالانه پذیرای حدود ۲۵ میلیون مسافر است، ادامه داد: بخشی از این جمعیت را دانش‌آموزانی تشکیل می‌دهند که برای حضور در برنامه‌های فرهنگی و اردوهای آموزشی به قم سفر می‌کنند و از سوی دیگر حدود ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس استان مشغول تحصیل هستند که تأمین فضاهای مناسب برای فعالیت‌های تربیتی، ورزشی و اوقات فراغت آنان ضروری است.



وی گفت: ظرفیت اردوگاه‌های موجود در استان پاسخگوی نیازهای جامعه دانش‌آموزی نیست و به همین دلیل بهره‌گیری از مجموعه وسف می‌تواند بخش مهمی از این کمبود را جبران کند.



وسف ظرفیت میزبانی همزمان هزار دانش‌آموز را دارد



بهنام‌جو با اشاره به ویژگی‌های اردوگاه وسف بیان کرد: این مجموعه در منطقه‌ای کوهستانی و خوش‌آب‌وهوا در بخش فردو شهرستان کهک قرار گرفته و از امکاناتی همچون حدود ۸۰ سوئیت، سالن ورزشی، نمازخانه، استخر و فضاهای اقامتی و آموزشی برخوردار است.



وی افزود: اردوگاه وسف در وضعیت فعلی ظرفیت پذیرش همزمان حداقل هزار دانش‌آموز را دارد و با تکمیل امکانات می‌تواند در طول سال برای برگزاری اردوهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و مهارتی و همچنین برنامه‌های اوقات فراغت مورد استفاده قرار گیرد.



استاندار قم با اشاره به روند پیگیری واگذاری این مجموعه تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در اردوگاه وسف، موضوع بهره‌برداری وزارت آموزش‌وپرورش از این مجموعه را پیگیری کردیم و این درخواست با توجه ویژه مقام معظم رهبری به موضوع تربیت نسل آینده و نیازهای دانش‌آموزان مورد موافقت قرار گرفت.



وی ادامه داد: پس از صدور دستور واگذاری، وزارت آموزش‌وپرورش برنامه‌ریزی برای تکمیل و تجهیز اردوگاه را آغاز کرده و استانداری قم نیز در زمینه تأمین و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در کنار این وزارتخانه خواهد بود.



بهنام‌جو خاطرنشان کرد: هدف این است که وسف از یک مجموعه اردوگاهی موجود به یک اردوگاه ملی دانش‌آموزی تبدیل شود و بتوان از ظرفیت آن در سطح گسترده‌تری برای برنامه‌های تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان استفاده کرد.



گازرسانی وسف برای بهره‌برداری چهار فصل آغاز می‌شود



استاندار قم با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های پایه اردوگاه گفت: یکی از نیازهای اصلی برای استفاده مستمر از وسف، تأمین زیرساخت گازرسانی است و دستور لازم برای آغاز عملیات گازرسانی به این مجموعه صادر شده است.



وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم عملیات گازرسانی طی یکی دو هفته آینده آغاز شود تا با فراهم شدن امکان گرمایش مجموعه، شرایط استفاده از اردوگاه در تمام فصل‌های سال فراهم شود.



بهنام‌جو با اشاره به برنامه وزارت آموزش‌وپرورش برای توسعه امکانات وسف اظهار کرد: در کنار تکمیل زیرساخت‌های اصلی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای فعالیت‌های مختلف دانش‌آموزی نیز تأمین خواهد شد تا مجموعه بتواند متناسب با اهداف پیش‌بینی‌شده مورد بهره‌برداری قرار گیرد.



وی گفت: موقعیت کوهستانی و طبیعت اطراف اردوگاه نیز این امکان را فراهم می‌کند که در کنار برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، زمینه توسعه فعالیت‌های ورزشی و تفریحی دانش‌آموزان نیز فراهم شود.



وسف برای تربیت مهارتی دانش‌آموزان توسعه می‌یابد



استاندار قم با اشاره به دیدار اخیر خود با دانش‌آموزان نخبه استان اظهار کرد: یکی از مطالبات مطرح‌شده در این دیدار، ایجاد فضاهای مناسب برای مطالعه، آمادگی در آزمون‌ها، المپیادها و مسابقات علمی بود که اردوگاه وسف می‌تواند ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به بخشی از این نیاز باشد.



وی افزود: با توسعه امکانات این مجموعه، ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و ورزشی متنوعی در اردوگاه ایجاد خواهد شد و می‌توان از فضای آن برای برنامه‌های مرتبط با استعدادهای دانش‌آموزی و فعالیت‌های گروهی استفاده کرد.



بهنام‌جو تصریح کرد: کارکرد اردوگاه تنها به اقامت و برگزاری برنامه‌های تفریحی محدود نخواهد بود و برنامه‌ریزی برای تقویت مهارت‌های اجتماعی و زندگی دانش‌آموزان نیز از اهداف مورد توجه در توسعه این مجموعه است.



وی ادامه داد: اگر قرار است نسل آینده به صورت همه‌جانبه تربیت شود، دانش‌آموزان باید در کنار آموزش‌های علمی، فرصت حضور در محیط‌های اجتماعی، فرهنگی و مهارتی را نیز داشته باشند و اردوگاه وسف می‌تواند چنین بستری را فراهم کند.



استاندار قم خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های طبیعی منطقه و امکانات موجود در اردوگاه، امکان طراحی برنامه‌های متنوعی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند و می‌تواند وسف را به مرکزی فعال در حوزه تربیت اجتماعی و مهارت‌آموزی تبدیل کند.



اردوگاه ۱۵ خرداد نیز تکمیل می‌شود



بهنام‌جو از تکمیل اردوگاه ۱۵ خرداد قم در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با راه‌اندازی اردوگاه وسف و تکمیل اردوگاه ۱۵ خرداد، استان قم از ظرفیت مناسب‌تری برای میزبانی از اردوهای دانش‌آموزی برخوردار خواهد شد.



وی افزود: تأمین تجهیزات و امکانات جانبی مورد نیاز این مجموعه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد تا زیرساخت‌های موجود بتوانند متناسب با نیازهای جامعه دانش‌آموزی مورد استفاده قرار گیرند.



استاندار قم با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های آماده موجود بیان کرد: ایجاد مجموعه‌ای با این وسعت و امکانات از ابتدا نیازمند صرف زمان و هزینه قابل توجهی بود و به همین دلیل استفاده از ظرفیت اردوگاه وسف و تکمیل زیرساخت‌های آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



وی گفت: استانداری قم در مسیر تکمیل زیرساخت‌های اردوگاه در کنار وزارت آموزش‌وپرورش و اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان خواهد بود تا روند آماده‌سازی مجموعه با سرعت بیشتری دنبال شود.



بهنام‌جو ابراز امیدواری کرد: با تکمیل اقدامات پیش‌بینی‌شده، بهره‌برداری رسمی از اردوگاه وسف از اوایل سال آینده آغاز شود و این مجموعه بتواند به عنوان اردوگاه ملی دانش‌آموزی، میزبان برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مهارتی دانش‌آموزان باشد.