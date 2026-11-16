به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی ۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در ورزشگاه ۶ هزار نفری رشت با ظرفیت بیش از ۶ هزار نفر میزبان علاقه‌مندان می‌شود.

بلیت‌فروشی کنسرت رشت از ساعت ۲۰ امشب (دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵) در سامانه «ایران تیک» آغاز می‌شود و گروه اجرایی نسبت به بلیت‌هایی که از هر طریق دیگری خریداری شده‌اند مسئولیتی ندارد.

از تمامی علاقه‌مندان درخواست موکد شده که بلیت‌های خود را از هیچ درگاه و روش دیگری خریداری نکنند.

علیرضا قربانی در سال‌جاری تورکنسرت «ایرانم» را با تمدیدهای متعدد در شهرهای تبریز، شیراز، اصفهان و ساری روی صحنه برده است.