دومین تمدید کنسرت علیرضا قربانی در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تورکنسرت «ایرانم»، تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در سالن ماهفروجک شهر ساری با ظرفیت بیش از ۶ هزار نفر برای بار دوم تمدید شد.

این کنسرت که از ۶ آبان‌ ۱۴۰۵ آغاز شده بود، پس از یک دور تمدید تا ۱۱ آبان ۱۴۰۵ بلیت‌فروشی کرد و سپس به دلیل درخواست مخاطبان برای روزهای ۱۳ و ۱۴ آبان نیز تمدید شد.

بلیت‌فروشی اجراهای ساری از ساعت ۱۸ امروز (شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵) فقط در سایت ایران تیک انجام می‌شود و گروه اجرایی نسبت به بلیت‌هایی که از هر طریق دیگری خریداری شده‌اند مسئولیتی ندارد. از تمامی علاقه‌مندان درخواست موکد می‌شود که بلیت‌های خود را از هیچ درگاه و روش دیگری خریداری نکنند.

علیرضا قربانی در سال‌ جاری تورکنسرت «ایرانم» را به شهرهای تبریز، شیراز و اصفهان برده است.