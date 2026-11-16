به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار استان البرز، این مراسم روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ ماه ۱۴۰۵، در فضایی آکنده از معنویت و ارادت به مقام شامخ شهدا با حضور پرشور مردم شهید پرور و ولایی استان البرز و امیرحسین دانش کهن ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز و جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه ، در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان البرز برگزار شد و حاضران با بدرقه پیکر مطهر این شهید والامقام، بار دیگر بر پاسداشت آرمان‌ های شهدا و تداوم راه پرافتخار آنان تأکید کردند. شهید گمنامی که پیکر مطهرش در دانشگاه فرهنگیان البرز به خاک سپرده شد، نوجوانی ۱۷ ساله بود که در سال ۱۳۶۲ و در جریان عملیات خیبر، در منطقه عملیاتی جزیره مجنون به فیض عظیم شهادت نائل آمد. تدفین پیکر مطهر این شهید در محیط علمی و دانشگاهی، جلوه‌ای از پیوند عمیق فرهنگ ایثار و شهادت با نسل جوان و جامعه دانشگاهی است؛ یادآور حماسه‌ آفرینی جوانانی که در دوران دفاع مقدس، با گذشتن از جان خویش، عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی را رقم زدند. حضور این شهید والامقام در دانشگاه فرهنگیان البرز، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهیدانی است که امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری‌های آنان است.

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