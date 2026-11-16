به گزارش خبرگزاری مهر، علی اربطی با بیان اینکه برنامه‌ریزی هدفمند در بخش زراعت و مدیریت بهینه سطوح زیرکشت متناسب با الگوی کشت ابلاغی، زنجان را به یکی از استان‌های پیشرو در تأمین حبوبات کشور تبدیل کرده است، گفت: با بهره‌گیری از برنامه‌های مدیریت منابع و اجرای الگوی کشت، استان زنجان موفق به تثبیت جایگاه خود در تولید حبوبات کشور شد؛ به‌طوری‌که در سال زراعی ۱۴۰۴، این استان رتبه دوم کشور در تولید عدس و رتبه هفتم در تولید نخود را کسب کرده است.

وی با اشاره به آمار سطح زیرکشت محصولات زراعی در استان افزود: در سال زراعی جاری، ۱۵ هزار و ۱۰۰ هکتار به کشت لوبیا، ۱۴ هزار هکتار به کشت عدس و ۱۶ هزار هکتار به کشت نخود اختصاص یافته است.

اربطی افزود: اجرای دقیق برنامه الگوی کشت، ضمن مدیریت منابع آبی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری تولید داشته است. مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از رشد ۶ درصدی سطح زیرکشت و تولید محصول لوبیا نسبت به سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: این افزایش تولید، نشان‌دهنده پویایی بخش زراعت استان و پذیرش رویکردهای نوین توسط بهره‌برداران است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، انتخاب ارقام اصلاح‌شده و سازگار با اقلیم منطقه را محور اصلی افزایش عملکرد در واحد سطح دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر عمده مزارع نخود استان با استفاده از ارقام پربازده «آنا»، «منصور» و «نصرت» و مزارع عدس با بهره‌گیری از ارقام «سنا» و «بیله‌سوار» کشت می‌شوند که این اقدام، بهره‌وری تولید را به شکل معناداری افزایش داده است.

اربطی تأکید کرد: تداوم سیاست‌های الگوی کشت و ارتقای ضریب نفوذ ارقام اصلاح‌شده، مسیر توسعه پایدار و افزایش ضریب خوداتکایی استان در تولید محصولات استراتژیک حبوبات را هموار کرده و زنجان را به یکی از بازوهای اصلی تأمین امنیت غذایی در این بخش تبدیل کرده است.