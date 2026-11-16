به گزارش خبرگزاری مهر، فهد محمدی در شرح این خبر اظهار کرد:مقارن ۲۴ آبان‌ماه جاری، در پی درخواست مرکز درمانی کمشک و با توجه به وضعیت بالینی بیمار، بالگرد اورژانس هوایی غرب هرمزگان برای انتقال دختر بچه‌ای ۴ ساله که دچار کاهش سطح هوشیاری شده بود، به پرواز درآمد.

وی افزود: بیمار در زمان مراجعه به مرکز درمانی، با افت قند خون مواجه بود که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و اصلاح قند خون، با وجود بهبود این شاخص، همچنان کاهش سطح هوشیاری داشت و قادر به صحبت کردن نبود؛ ازاین‌رو، با درخواست پزشک مرکز درمانی، انتقال هوایی وی به بیمارستان فارابی بستک در دستور کار قرار گرفت.

محمدی ادامه داد: پس از تحویل بیمار توسط محمود لاورزیری ک میلاد باقرزاده کادر پزشکی پرواز، اقدامات مراقبتی، پایش وضعیت بالینی و مانیتورینگ علائم حیاتی ، بیمار به بیمارستان فارابی بستک منتقل شد.

مسئول اورژانس پیش بیمارستانی بستک با اشاره به اهمیت مأموریت‌های اورژانس هوایی خاطرنشان کرد: در مناطقی که فاصله جغرافیایی و شرایط دسترسی زمینی می‌تواند زمان رسیدن بیمار به مراکز درمانی را افزایش دهد، استفاده از بالگرد امکان انتقال سریع‌تر بیماران و مصدومان را فراهم می‌کند. این ظرفیت، به‌ویژه در شرایط حساس و زمان‌محور، می‌تواند در تسریع دریافت خدمات تخصصی و افزایش فرصت بقای بیماران نقش مؤثری داشته باشد.

محمدی همچنین تأکید کرد: اجرای مأموریت‌های هوایی، علاوه بر آمادگی عملیاتی و تخصص پزشکی، مستلزم هماهنگی دقیق و رعایت ملاحظات ایمنی پرواز است؛ موضوعی که در کنار سرعت انتقال، از الزامات اساسی این مأموریت‌ها به شمار می‌رود.