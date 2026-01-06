نجات سه بیمار در یک روز توسط بالگرد اورژانس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر در تشریح این سه مأموریت گفت: در مأموریت اول، طی درخواست بیمارستان بستک و نیاز به انتقال اورژانسی مصدوم تصادفی، مرد ۷۵ ساله با شکستگی مهره گردنی C1، با توجه به شرایط خاص بیمار، با پیگیری فهد محمدی مسئول بالگرد اورژانس غرب هرمزگان، مصدوم پس از تحویل، توسط عبدالله صالحی کادر درمانی پرواز از بیمارستان فارابی بستک جهت دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان خلیج فارس اعزام و تحویل شد.

وی افزود: در مأموریت دوم، طی تماس بیمارستان خاتم الانبیا (ص) جاسک مبنی بر انتقال مصدوم تصادفی مذکر ۲۲ ساله (مولتیپل تروما) با کاهش سطح هوشیاری، پس از تحویل، توسط محمد رستمی و حسین امام بخشی و مانیتورینگ علائم حیاتی، به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اعزام شد.

خوانچه مهر اظهار کرد: در مأموریت سوم، بنا به درخواست بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم، مصدوم تصادفی مذکر ۴۱ ساله با تشخیص شکستگی مهره‌های کمری و گردنی، و نیاز به دریافت خدمات تخصصی‌تر پس از تحویل، توسط محمد رستمی و حسین امام بخشی به بیمارستان شهید محمدی منتقل شد.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی استان در پایان گفت: این عملیات‌های همزمان، اهمیت حیاتی زیرساخت‌های اورژانس هوایی در کاهش زمان طلایی نجات جان بیماران در استان هرمزگان را بیش از پیش تثبیت کرد. توانایی انجام پروازهای همزمان و مدیریت بحران در دو جبهه مختلف جغرافیایی، گواهی بر سطح بالای هماهنگی و آموزش تیم‌های عملیاتی است. تیم‌های اورژانس هوایی توانستند با مدیریت منابع و تخصص پروازی، هر ۳ بیمار را با موفقیت تحت مراقبت تخصصی قرار داده و تحویل مراکز درمانی مقصد نمایند، که این امر تأثیر مستقیم بر افزایش شانس بقا و بهبودی این بیماران داشت.