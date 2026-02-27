به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر در تشریح این خبر بیان داشت: طی تماس با واحد ارتباطات این مرکز، هماهنگی واحد بحران (EOC) و ارزیابی وضعیت بالینی بیمار در بیمارستان فارابی بستک، با توجه به شدت علائم و نیاز فوری به خدمات فوق‌تخصصی قلب، انتقال هوایی در کم‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفت. که پس از تحویل توسط کادر درمانی پرواز محمود لاورزیری و عبدالله صالحی، با اعزام توسط بالگرد اورژانس بستک، بیمار با رعایت کامل ملاحظات درمانی به مرکز تخصصی قلب بندرعباس منتقل شد.

وی با تأکید بر نقش حیاتی زمان در درمان بیماران قلبی افزود: در سکته‌های حاد قلبی، هر دقیقه ارزش حیاتی دارد؛ انتقال سریع بیماران از طریق اورژانس هوایی، شانس نجات و کاهش عوارض را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه و استقرار بالگرد اورژانس هوایی در مناطق دور از مرکز استان مانند بستک، عدالت در سلامت را بهبود بخشیده و شانس بقای بیماران در شرایط بحرانی (تروما، سکته‌های قلبی و مغزی) را به شکل چشم‌گیری افزایش می‌دهد.