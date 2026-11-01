انتقال هوایی بیمار بدحال ۶۲ ساله از بستک به شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه‌مهر در تشریح جزئیات این حادثه، اظهار کرد: در پی درخواست بیمارستان فارابی بستک برای انتقال فوری یک بیمار ۶۲ ساله پس از هماهنگی‌های لازم و اخذ مجوزهای پروازی از واحد ستاد عملیات بحران دانشگاه (EOC) بالگرد اورژانس هوایی بستک مأموریت خود را آغاز کرد.

وی افزود: این بیمار که سابقه تومور مغزی و درگیری ریوی داشت به دلیل وخامت وضعیت تنفسی تحت لوله‌گذاری داخل نای (انتوباسیون) و مراقبت‌های درمانی قرار گرفته بود.

مدیر اورژانس پیش‌ بیمارستانی هرمزگان، ادامه داد: پس از تحویل بیمار از کادر درمانی بیمارستان بالگرد اورژانس هوایی بستک وی را به فرودگاه لارستان منتقل کرد و در ادامه بیمار برای انتقال به مرکز درمانی MRI بیمارستان مرکزی شیراز به بالگرد اورژانس هوایی شیراز تحویل داده شد.

خوانچه‌مهر با تأکید بر اهمیت ناوگان اورژانس هوایی در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی، تصریح کرد: استفاده از بالگردهای اورژانس به ویژه برای انتقال بیماران بدحال و نیازمند خدمات تخصصی امکان جابه‌جایی سریع و دسترسی به مراکز درمانی مجهز را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی جغرافیایی هرمزگان و وجود مناطق صعب‌العبور اورژانس هوایی نقش مهمی در تکمیل زنجیره درمان و حفظ فرصت‌های حیاتی بیماران دارد.

مدیر اورژانس پیش‌ بیمارستانی هرمزگان در پایان از تلاش و همکاری عوامل پروازی، کارشناسان هماهنگی پرواز، عبدالله صالحی و محمد عبدی از کارشناسان اعزام بیمار و همچنین کارکنان واحد ستاد عملیات بحران دانشگاه در پیگیری و هماهنگی این مأموریت قدردانی کرد.