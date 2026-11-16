به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رقابت های هفته سیزدهم فصل جاری لیگ برتر با تعویق بازی های نمایندگان فوتبال باشگاهی در رقابت های لیگ نخبگان از پنجشنبه هفته جاری پیگیری می شود. کمیته داوران اسامی هر یک از این بازی ها را منتشر کرد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۵

*ملوان بندرانزلی - گل گهر سیرجان

داور: کیوان علیمحمدی کمک‌ها: علیرضا مرادی، یعقوئب حجتی و مهرداد خسروی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داورVAR: وحید زمانی کمک: فرزاد منصوری

جمعه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵

*فجرسپاسی شیراز - چادرملو اردکان

داور:موعود بنیادی فرد کمک ها: بهمن عبداللهی، سجاد ایرانپور و شبیر بهروزی ناظر: حسین نجاتی داورVAR: شهاب محمدی کمک: حسین امیدی

*ذوب آهن اصفهان - شمس آذر قزوین

داور: بیژن حیدری کمک ها: فرهاد مروجی، اسماعیل احمدی و سیدحسین حسینی ناظر: مسعود مرادی داورVAR: وحید کاظمی کمک: آتنا لشنی

*پرسپولیس - پیکان

داور: مرتضی منصوریان کمک ها: فرهاد فرهادپور، محمدصالح عرب آبادی و احسان اکبری ناظر: یداله جهانبازی داورVAR: احمد محمدی کمک: غلامرضا ادیبی

*صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان

داور: محمدعلی صلاحی کمک ها: علی احمدی، حسین مرادی و میثم عباسپور ناظر: اسماعیل صفیری داورVAR: میثم حیدری کمک: آبان نصیری

شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵

* نساجی مازندران - آلومینیوم اراک

داور: امیر عرب براقی کمک ها: امیرمحمد داودزاده، علیرضا طاهرخانی و علی سام ناظر: سعید علینژادیان داورVAR: حسین زمانی کمک: بهاره سیفی

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان

داور: سیدرضا مهدوی کمک ها: وحید سیفی، سعید زیبا و فرهاد امینی ناظر: محسن رفیعی داورVAR: میثم حیدری کمک: رضا شیرازی