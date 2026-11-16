به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی عصر دوشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ورزش‌های کارگری کردستان، با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قانونی در برگزاری مجامع ورزشی اظهار کرد: تشکیل مجامع انتخاباتی، سالیانه و فوق‌العاده منوط به کسب حد نصاب تعیین‌شده در آیین‌نامه‌های مربوط است و هیچ مجمعی نباید خارج از چارچوب مقررات برگزار شود.

وی افزود: با توجه به تأخیر در برگزاری این مجمع، مجوزهای لازم از وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش کارگری دریافت شد تا انتخابات مطابق ضوابط قانونی انجام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تبریک انتخاب رئیس جدید هیئت ورزش‌های کارگری استان عنوان کرد: هر ۱۴ عضو حاضر در مجمع به رئیس منتخب رأی اعتماد دادند که این میزان حمایت، مسئولیت وی را برای پاسخگویی به مطالبات جامعه ورزش کارگری سنگین‌تر می‌کند.

خاکی ضمن قدردانی از فعالیت‌های انجام‌شده در دوران سرپرستی هیئت، خواستار ارائه برنامه‌های مشخص از سوی رؤسای هیئت‌های ورزشی شد و گفت: انتظار ما این است که برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هیئت‌ها صرفاً روی کاغذ باقی نماند و با زمان‌بندی و اقدامات اجرایی دنبال شود.

ورزش کارگری کردستان نیازمند ساماندهی است

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در جامعه کارگری استان بیان کرد: ورزش کارگری کردستان به ساماندهی و برنامه‌ریزی جدی نیاز دارد و با توجه به فعالیت حدود ۳۰ انجمن در این مجموعه، باید برای رشته‌های مختلف ورزشی زیرمجموعه، برنامه عملیاتی تدوین شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به کارگران افزود: خدمات ورزشی به این قشر نباید صرفاً به شناسایی ورزشکاران برای حضور در مسابقات یا برگزاری چند رویداد محدود شود، بلکه باید زمینه مشارکت گسترده کارگران شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.

خاکی استفاده از امکانات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظرفیت‌های زیرساختی دستگاه‌های اجرایی و امکانات شهرستان‌ها را در توسعه این حوزه مؤثر دانست و خواستار همکاری مجموعه‌های مرتبط برای افزایش دسترسی کارگران به امکانات ورزشی شد.

حمایت از نامزدهای مجامع صرفاً بر اساس ضوابط قانونی است

وی همچنین با اشاره به ضرورت فراهم کردن فرصت حضور افراد واجد شرایط در مجامع انتخاباتی گفت: قانون و آیین‌نامه‌ها امکان حضور افراد واجد شرایط را در انتخابات هیئت‌های ورزشی فراهم کرده و نباید موانعی برای مشارکت آنان ایجاد شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان تأکید کرد: سیاست این اداره کل حمایت از نامزد خاص در هیچ‌یک از رشته‌ها و هیئت‌های ورزشی نیست و روند انتخابات باید بر اساس قانون و مقررات پیش برود تا افراد علاقه‌مند و توانمند بتوانند برای خدمت به جامعه ورزش وارد میدان شوند.

خاکی در پایان با اشاره به ضرورت تعامل میان هیئت‌های ورزشی و مجموعه اداره کل ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: پیشکسوتان، قهرمانان و مربیان سرمایه‌های ورزش استان هستند و حضور و مشارکت آنان مسئولیت مدیران را برای فراهم کردن زمینه فعالیت و توسعه ورزش سنگین‌تر می‌کند.