به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت ورزش‌های کارگری استان کردستان عصر دوشنبه به ریاست فرزاد خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد و در پایان کیوان تیشه‌گران با کسب تمامی آرای اعضای حاضر، به عنوان رئیس این هیئت برای مدت چهار سال انتخاب شد.

تیشه‌گران در این مجمع با اشاره به شرایط ورزش کارگری استان اظهار کرد: جامعه ورزش کارگری با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده انسانی و ورزشی، در سال‌های گذشته از حمایت و توجه کافی برخوردار نبوده و فعالان این حوزه در انجمن‌ها و شهرستان‌ها با دلسوزی و تلاش شخصی امور را پیش برده‌اند.

وی با بیان اینکه خدمت در ورزش کارگری نیازمند علاقه، پشتکار و برنامه‌ریزی است، افزود: این مجموعه در رشته‌های مختلف ورزشی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و باید با تدوین برنامه‌های منسجم، زمینه شکوفایی استعدادها و حمایت از ورزشکاران کارگر فراهم شود.

فعالیت ۳۰ تا ۳۵ انجمن ورزشی در مجموعه ورزش کارگری

رئیس جدید هیئت ورزش‌های کارگری کردستان با اشاره به گستردگی فعالیت‌های این مجموعه گفت: حدود ۳۰ تا ۳۵ انجمن ورزشی در زیرمجموعه هیئت فعالیت دارند و حجم مسابقات، اعزام‌ها و برنامه‌های ورزشی این بخش قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که در برخی ماه‌ها بیش از هفت یا هشت اعزام و برنامه مسابقاتی و در مجموع بیش از ۱۰ رشته در بخش ورزش همگانی فعالیت دارند.

تیشه‌گران با اشاره به حضور ورزشکاران شاخص کارگری در رقابت‌های ملی و بین‌المللی ادامه داد: در رشته وزنه‌برداری قهرمانان برجسته‌ای از استان حضور دارند و میلاد فرهادی نیز در رقابت‌های جهانی سال گذشته افتخارآفرینی کرده است.

وی همچنین از موفقیت ورزشکاران کارگری کردستان در رشته‌هایی همچون دوومیدانی، کوهنوردی، وزنه‌برداری، کاراته، کشتی آزاد و فرنگی و کشتی پهلوانی خبر داد و بر ضرورت استمرار حمایت از قهرمانان و تیم‌های افتخارآفرین تأکید کرد.

توسعه ورزش همگانی در محیط‌های کارگری دنبال می‌شود

رئیس هیئت ورزش‌های کارگری کردستان با تأکید بر ظرفیت بالای واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها و مجموعه‌های اداری برای گسترش ورزش همگانی بیان کرد: شمار زیادی از کارگران در بخش‌های دولتی و خصوصی استان فعالیت دارند که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه مشارکت آنان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت جامعه کارگری شهرداری سنندج افزود: این مجموعه به‌تنهایی حدود ۲ هزار نیروی کارگری دارد و این موضوع نشان می‌دهد برای توسعه ورزش در محیط‌های کاری، ظرفیت انسانی گسترده‌ای در اختیار داریم.

تیشه‌گران از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی با انجمن‌های ورزشی و حضور در شهرستان‌ها خبر داد و گفت: عملکرد انجمن‌ها و هیئت‌های شهرستانی باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود و برای مجموعه‌های فعال، به‌ویژه تیم‌های دارای مقام کشوری، حمایت و امتیازهای متناسب در نظر گرفته شود.