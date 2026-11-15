خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

فاکس نیوز در گزارشی نوشت دونالد ترامپ پنجشنبه اعلام کرد آمریکا دیگر به توافقی با ایران نیاز ندارد و پیام دیپلماتیک خود را تنها سه روز پس از ابراز خوش‌بینی درباره مذاکرات به‌طور ناگهانی تغییر داد و به جی‌دی ونس دستور داد به جای آن بر مسائل داخلی تمرکز کند. به نوشته این شبکه، ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: «ما به توافقی با ایران نیاز نداریم.

آن روزها مدت‌هاست گذشته است. پولشان را داریم، صدها میلیارد دلار، و تنگه را هم داریم!» این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که او در مراسم روز کهنه‌سربازان در گورستان ملی آرلینگتون پیروزی بر ایران را اعلام و ادعا کرد: «ما پیروز شدیم... فقط پرسش این است که چه زمانی آن را تمام کنیم. می‌خواهم مطمئن شوم پیروزی کامل داریم، نه پیروزی ۹۳ درصدی.» بر پایه گزارش، یک مقام دولت ترامپ از راهبرد او دفاع کرد و گفت آمریکا با محاصره دریایی و فشار نظامی اهرم فشار چشمگیری بر ایران دارد و عملیات «طرد اقتصادی» و عملیات تازه «دروازه آهنین» با تمام قوا ادامه خواهند یافت و ترامپ همه برگ‌ها را در دست دارد.

به نوشته فاکس نیوز، این اظهارات پس از ماه‌ها پیش‌بینی دستیابی به توافق از جمله اظهارنظر همین هفته ترامپ که تهران «دوست دارد توافق کند» بیان شد و پرسش‌هایی درباره آینده مذاکرات ایجاد کرده است؛ بر پایه بررسی مقدماتی، ترامپ دست‌کم دوازده بار از فوریه تاکنون گفته ایران می‌خواهد مذاکره کند یا توافق نزدیک است.

نیوزویک در گزارشی به قلم استیو مولمن نوشت توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی، می‌گوید در آستانه تلاش تازه برای وادار کردن کنگره به رأی‌گیری درباره پایان دادن به جنگ ایران، «قایق نجات» را به همکاران جمهوری‌خواه خود از جنبش «عظمت دوباره آمریکا» پیشنهاد می‌کند.

به نوشته این نشریه، مسی که پس از باخت در انتخابات مقدماتی به رقیب مورد حمایت ترامپ در ژانویه از کنگره خارج می‌شود، می‌کوشد جمهوری‌خواهان بیشتری را به جدا شدن از رئیس‌جمهور در این جنگ ترغیب کند و گفته است جمهوری‌خواهان همچنان در «پیمان خودکشی با این دولت» مانده‌اند. بر پایه گزارش، مسی در شبکه ایکس نوشت پیش از پایان دوره‌اش رأی‌گیری برای «پایان دادن به جنگ در ایران» را تحمیل خواهد کرد و به فاکس نیوز گفت ممکن است قطعنامه تازه اختیارات جنگ در «چند روز قانون‌گذاری آینده» یا حدود کریسمس به صحن برسد.

جف ون درو گفت ممکن است «یکی دو نفر» دیگر حمایت کنند و تام برت، که پیش‌تر به قطعنامه رأی مثبت داده بود، گفت موضعش ثابت می‌ماند، اما تردید دارد جمهوری‌خواهان بیشتری جدا شوند؛ مایک راجرز گفت با قطعنامه مخالفت می‌کند، اما تأیید کرد مسی با اعضا گفت‌وگو کرده است. به نوشته نیوزویک، در سپتامبر هفت جمهوری‌خواه از جمله برت، وارن دیویدسون و برایان فیتزپاتریک با دموکرات‌ها همراه شدند و قطعنامه اختیارات جنگ ایران با ۲۲۰ رأی در برابر ۲۰۴ رأی در مجلس تصویب شد، اما دولت را به عقب‌نشینی وادار نکرد. بر پایه گزارش، مسی استدلال می‌کند پیامدهای اقتصادی جنگ مانند گرانی بنزین و گازوئیل، کود و مواد غذایی به حزب آسیب زده و این رأی بهترین فرصت برای فاصله گرفتن از سیاست شکست‌خورده جنگ است؛ در نظرسنجی رویترز و ایپسوس از ۶ تا ۹ نوامبر نیز ۵۱ درصد جمهوری‌خواهان از تصویب قانونی برای پایان جنگ حمایت کردند. گ

آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت دونالد ترامپ از شب انتخابات میان‌دوره‌ای تاکنون در گفت‌وگو با خبرنگاران، مصاحبه‌های رادیویی و پیام‌های شبکه‌های اجتماعی هم‌زمان از اجرای حملات تازه عقب نشسته و از چشم‌انداز مذاکره بیشتر با مذاکره‌کنندگان ایران برای پایان دادن به جنگ هشت‌ماهه نیز فاصله گرفته و منطقه را درباره مسیر پیش رو در ابهام گذاشته است.

به نوشته این خبرگزاری، ترامپ روز پس از انتخابات پذیرفت که جنگ و آشفتگی اقتصادی جهانی ناشی از آن تا حدی عامل شکست جمهوری‌خواهان بوده، اما آن را تصمیم درستی خواند؛ سپس در آغاز هفته با نخست‌وزیر قطر در کاخ سفید دیدار کرد و گفت بعید است نیاز به فرمان حملات بزرگ تازه داشته باشد و جنگ «از نظر نظامی عملاً تمام شده» است. بر پایه گزارش، اما تا پنجشنبه او دوباره این پرسش را مطرح کرد که آیا باید برای یافتن راه پایان شتاب کند؛ اعلام کرد آمریکا دیگر به توافقی با تهران نیاز ندارد و به جی‌دی ونس دستور داد توجه خود را به کارزار داخلی مبارزه با تقلب در شهرها و ایالت‌های تحت کنترل دموکرات‌ها معطوف کند.

ترامپ هم‌زمان به ایران هشدار داد ارتش آمریکا «آماده و مسلح» است و کوه کلنگ را زیر نظر دارد و اگر کاری پیش نرود، برای اقدام تردید نخواهد کرد. به نوشته آسوشیتدپرس، کوری بوکر، سناتور دموکرات، ترامپ را به «آتش‌زن» تشبیه کرد که سیاست خارجی آمریکا را به آتش کشیده و اکنون می‌خواهد کنار بکشد. بر پایه گزارش، موضع مبهم ترامپ در سفر هفته آینده او به فیلیپین و نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در شنژن چین پررنگ خواهد بود، جایی که او نشست سه‌جانبه بی‌سابقه‌ای با شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین درباره ایران و ذخایر هسته‌ای برگزار می‌کند. مارکو روبیو در سخنرانی برای انجمن فدرالیست گفت فشار اقتصادی بر ایران چنان سنگین است که نیازی به اقدام نظامی نیست.

رسانه های عربی

الجزیره در مقاله ای نوشت: تشدید تنش میان ایران و آمریکا، امنیت منطقه را در معرض فروپاشی قرار داده و ادامه حملات به پایگاه‌های آمریکایی در خلیج فارس و مختل کردن تردد در تنگه هرمز، بیش از واشنگتن به کشورهای همسایه ایران و حتی متحدانی چون چین آسیب زده است.

به باور او، جنگ اخیر ناکارآمدی دو الگوی امنیتی موجود، یعنی اتکای کشورهای عربی به حمایت آمریکا و تکیه ایران بر ابزارهای نظامی برای فشار بر واشنگتن را آشکار کرده است. ازاین‌رو، تهران و کشورهای خلیج فارس باید واقعیت جغرافیای مشترک و ضرورت همزیستی را بپذیرند.

نویسنده پیشنهاد می‌کند توافقی مشترک برای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز شکل بگیرد؛ توافقی که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر و حتی تشکیل «توافق مکه پلاس» با مشارکت ایران شود.

او هشدار داد در صورت گسترش جنگ منطقه‌ای، کشورهای همسایه هزینه درگیری‌ای را خواهند پرداخت که آمریکا و اسرائیل از حل آن ناتوان مانده‌اند.

رأی الیوم در مقاله ای نوشت: مسئله اصلی در تقابل ایران و آمریکا، صرفاً احتمال ازسرگیری حملات نظامی نیست، بلکه ورود منازعه به مرحله‌ای فرسایشی با محوریت انرژی، اقتصاد و بازدارندگی است.

به اعتقاد نویسنده، زمستان با افزایش نیاز به سوخت و برق، آزمونی جدی برای توان اقتصادی، زیرساخت‌های حیاتی و تاب‌آوری اجتماعی ایران خواهد بود. در این میان، اصطلاح «ژنرال زمستان» به شرایطی اشاره دارد که توان کشورها برای حفظ خدمات عمومی، تأمین انرژی، تولید و پشتیبانی لجستیکی را محک می‌زند.

نویسنده معتقد است کشورهای خلیج فارس از گسترش جنگ نگران‌اند، نتانیاهو خواهان ازسرگیری حملات است و ترامپ میان فشار اقتصادی و خطر تشدید درگیری گرفتار شده است. تهران نیز رفع محاصره را شرط تأمین امنیت کشتیرانی و بازگشایی تنگه هرمز می‌داند.

در نهایت، زمستان می‌تواند به سود ایران تمام شود؛ همان‌گونه که جغرافیا به‌عنوان عاملی راهبردی در معادلات بازدارندگی تهران عمل می‌کند.

المیادین در مقاله ای با تقسیم جهان به دو عرصه «توهم و سلطه» و «حقیقت و مقاومت»، معتقد است نظام استعماری و صهیونیستی، با وجود قدرت اقتصادی و نظامی، به‌دلیل تناقضات درونی محکوم به افول است. در حوزه اقتصادی، سلطه سرمایه مالی و سفته‌بازی بر تولید واقعی، اقتصاد جهانی را محاصره کرده و راه رهایی در تقویت تولید، مهار سرمایه‌های سوداگرانه و اصلاح نظام مالی بین‌المللی است.

در حوزه نظامی، اتکای فزاینده قدرت‌های غربی و اسرائیل به فناوری، حملات هوایی و عملیات اطلاعاتی، جایگزین توان انسانی و زمینی شده است؛ اما تجربه درگیری با ایران و نیروهای مقاومت نشان داده که برتری فناوری الزاماً به پیروزی منجر نمی‌شود.

در عرصه سیاسی نیز پروژه «اسرائیل بزرگ» با مقاومت فلسطین، ایران و متحدانشان، افول حمایت غربی، افزایش انزوای اسرائیل و تناقضات داخلی آن روبه‌روست. نویسنده نتیجه می‌گیرد که بازگشت به حقیقت، تولید و استقلال، شرط عبور از سلطه استعماری است.

رسانه های روسیه و چین

روزنامه چینی «گلوبال تایمز» در گزارشی نوشت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد نیروی هوافضای سپاه در حمله‌ای پهپادی، ایستگاه راداری پدافند هوایی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین را هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه سپاه، این عملیات با استفاده از شش پهپاد و در چارچوب مرحله دوم پاسخ تلافی‌جویانه به تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران انجام شده است.

سپاه تأکید کرد واشنگتن پس از ناکامی در طرح انتقال نفت از تنگه هرمز با پوشش اسکورت کشتی‌ها، تلاش می‌کند با اقدامات محدود و گمراه‌کننده، توجه افکار عمومی جهان را از بسته بودن این آبراه منحرف کند.

نیروی دریایی سپاه نیز اعلام کرد دو نفتکش که قصد داشتند از مسیرهای غیرمجاز و بدون رعایت هشدارهای دریایی از تنگه هرمز عبور کنند، پس از برخورد با مین‌های دریایی منفجر شدند و آتش گرفتند. این کشتی‌ها سامانه‌های ناوبری و شناسایی خودکار را خاموش کرده بودند تا مخفیانه از تنگه عبور کنند.

دو نفتکش دیگر نیز پس از دریافت هشدارهای نیروی دریایی سپاه، مسیر خود را تغییر دادند و به آب‌های خلیج فارس رسیدند.

خبرگزاری روسی «تاس» در گزارشی به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت که دو نفتکش هنگام تلاش برای عبور از تنگه هرمز از مسیر غیرمجاز، با مین‌های دریایی برخورد کردند و منفجر شدند و آتش گرفتند.

بر اساس این گزارش، این دو نفتکش که درگیر انتقال غیرقانونی محموله‌های نفتی بودند، قصد داشتند بدون مجوز از مسیر تعیین‌شده برای تردد در تنگه هرمز عبور کنند. سپاه اعلام کرد کشتی‌ها پیش از ورود به این مسیر، سامانه‌های ناوبری و شناسایی خودکار خود را خاموش کرده بودند تا حرکتشان شناسایی نشود.

روابط عمومی سپاه با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود تأکید کرد که برخورد نفتکش‌ها با مین‌های دریایی به انفجار و آتش‌سوزی در این شناورها منجر شده است. تاس با بازتاب این بیانیه، تحولات امنیتی تنگه هرمز را در شرایط افزایش تنش‌های نظامی در منطقه پوشش داد.رس بازگشتند.