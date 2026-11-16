سعید ابریشمی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان شاهین‌شهر اظهار کرد: این جشنواره در ادامه رویکرد فرهنگی مدیریت شهری و با هدف تقویت جایگاه ادبیات کودک و نوجوان، شناسایی استعدادهای ادبی و ایجاد زمینه برای شکل‌گیری جریان‌های فرهنگی اثرگذار در سطح کشور برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه جشنواره امسال با نگاهی متفاوت به ظرفیت‌های ادبی و هویتی کشور طراحی شده است، افزود: تلاش کرده‌ایم این رویداد صرفاً به برگزاری چند برنامه ادبی و معرفی آثار محدود نشود، بلکه بستری برای تولید محتوای ماندگار، تقویت هویت ایرانی و پیوند میان ظرفیت‌های فرهنگی کشور و هویت شهری شاهین‌شهر باشد.

شهردار شاهین‌شهر ادامه داد: ادبیات کودک و نوجوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه مفاهیم فرهنگی، تاریخی، انسانی و هویتی در این قالب می‌توانند با زبان متناسب با درک و دنیای ذهنی کودکان و نوجوانان منتقل شوند. بر همین اساس، یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری جشنواره امسال، توجه به تمایز محتوایی و خلق آثار اثرگذار و ماندگار است.

ابریشمی‌راد با اشاره به پیش‌بینی بخش ویژه «فرشته‌های میناب» در ششمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان تصریح کرد: این بخش با هدف روایت مظلومیت شهدای میناب و بازنمایی ابعاد انسانی این واقعه در قالب شعر و قصه‌های منظوم طراحی شده است تا شاعران بتوانند با بهره‌گیری از زبان عاطفی و اثرگذار ادبیات کودک، روایت‌هایی متناسب با مخاطبان خردسال، کودک و نوجوان خلق کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این بخش، شاعران تلاش خواهند کرد با نگاهی انسانی و هنرمندانه، داستان‌هایی منظوم درباره فرشتگان میناب بنویسند؛ روایت‌هایی که ضمن انتقال حقیقت و ثبت این رخداد، با زبان و ادبیات قابل فهم برای نسل کودک و نوجوان همراه باشد.

شهردار شاهین‌شهر با تأکید بر ضرورت فراتر رفتن این روایت‌ها از مرزهای جغرافیایی کشور گفت: برنامه‌ریزی شده است آثار برگزیده بخش «فرشته‌های میناب» در قالب مجموعه‌ای مستقل منتشر شود و با ترجمه به زبان‌های مختلف، زمینه معرفی این اثر در عرصه بین‌المللی فراهم شود.

ابریشمی‌راد افزود: هدف این است که ظرفیت ادبیات و شعر کودک را برای رساندن پیام این روایت به مخاطبان دیگر کشورها نیز به کار بگیریم؛ چراکه زبان هنر و ادبیات می‌تواند مفاهیم انسانی را بدون محدودیت‌های زبانی و جغرافیایی به مخاطبان منتقل کند.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره بیان کرد: ششمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان شاهین‌شهر در بخش‌های شعر خردسال، شعر کودک و نوجوان، کتاب شعر، کودکان و نوجوانان شاعر و شاعران بزرگسال برگزار می‌شود و تلاش شده است زمینه حضور گروه‌های مختلف سنی و طیف‌های متنوعی از فعالان حوزه شعر و ادبیات کودک فراهم شود.

شهردار شاهین‌شهر با اشاره به همکاری مجموعه‌های فرهنگی در برگزاری این رویداد گفت: این جشنواره با مشارکت شهرداری شاهین‌شهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برگزار می‌شود و هم‌افزایی این مجموعه‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت برنامه‌ها و تقویت جایگاه جشنواره در تقویم رویدادهای فرهنگی کشور کمک کند.

ابریشمی‌راد در پایان ابراز امیدواری کرد ششمین دوره جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان شاهین‌شهر، علاوه بر شناسایی و معرفی استعدادهای ادبی، زمینه تولید آثار ماندگار در حوزه ادبیات کودک و نوجوان و گسترش روایت‌های مبتنی بر هویت و ارزش‌های انسانی را فراهم کند.

ششمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان شاهین‌شهر از ۲۵ تا ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مشارکت شهرداری شاهین‌شهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برگزار خواهد شد.