به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نهاوندی ظهر دوشنبه در دیدار با حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران با اشاره به مسئولیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پشتیبانی علمی و فقهی از فرآیند قانونگذاری اظهار کرد: تحقق اهداف اصل چهارم قانون اساسی و بندهای نخست و دوم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی رهبر مجاهد شهید، از محورهای مأموریتی این مرکز به شمار می‌رود.

وی افزود: در این مسیر، ظرفیت حوزه‌های علمیه و مجموعه نخبگان حوزوی و دانشگاهی به کار گرفته شده است تا زمینه ارائه خدمات کارشناسی به نمایندگان مجلس و تقویت حضور موازین شریعت در قوانین فراهم شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به تأکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب بر ضرورت انطباق قوانین با احکام شرعی خاطرنشان کرد: این موضوع از مبانی اساسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی است و باید در مراحل مختلف تدوین و تصویب قوانین مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی مجرای تحقق امر ولایت در عرصه قانونگذاری است و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز به عنوان پشتوانه نظری و حلقه ارتباطی میان نهاد دین و قوه مقننه، وظیفه دارد دیدگاه‌ها و نظریات کارشناسی را گردآوری و پس از بررسی و پردازش، در اختیار نهاد قانونگذاری قرار دهد.

وی همچنین گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارائه کرد و بر بهره‌گیری از توان علمی و پژوهشی مجموعه‌های حوزوی در پشتیبانی از نمایندگان تأکید کرد.

پژوهشگران بر تقویت نقش مسجد در جامعه‌سازی تأکید کردند

در ادامه این نشست، جمعی از پژوهشگران و کارشناسان به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره نسبت میان ساختار اجتماعی و جامعه‌سازی مبتنی بر آموزه‌های دینی پرداختند.

یکی از محورهای مطرح‌شده، ضرورت طراحی نظام جامع نظارت و کنترل در حوزه‌های اقتصادی بود که در کنار آن، موضوع مشارکت فراگیر مردم با محوریت مسجد به عنوان یکی از ظرفیت‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین کارشناسان بر ضرورت تدوین و تصویب قانون جامع مسجد تأکید کردند و بازنگری در ضوابط و قوانین شهرسازی با محوریت جایگاه مساجد را از جمله نیازهای مهم در این عرصه دانستند.

توجه به پیوند میان خانه و مسجد، کاهش فاصله زمانی و مکانی در جانمایی مراکز دینی در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری و فعال‌سازی قرارگاه ملی مسجد در ابعاد مختلف نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود.

پژوهشگران حاضر همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد تقنینی، اجتماعی و اجرایی مسائل مرتبط با مسجد تأکید کردند و دیدگاه‌های خود را درباره نقش این نهاد دینی در شکل‌دهی به ساختار جامعه اسلامی مطرح کردند.