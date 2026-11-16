به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی ، بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان عملیات حفر این چاه اظهار داشت: آزمایش پمپاژ چاه نیز انجام شده و این پروژه با هدف تأمین آب شرب مورد نیاز ساکنان دو روستا اجرا شده است.

وی افزود: تاکنون عملیات حفر چهار حلقه چاه در پاکدشت انجام شده و طی هشت ماه گذشته نیز طرح‌هایی از جمله آبرسانی به روستای توچال به اجرا درآمده و به بهره‌برداری رسیده است.

فرماندار پاکدشت با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح گفت: این پروژه با مشارکت امور آب و فاضلاب، بخشداری شریف‌آباد، دهیاری و شوراهای اسلامی دو روستا دنبال شده است.