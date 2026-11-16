به گزارش خبرنگار، سید علی بابایی ، بعد از ظهر دوشنبه ، در جمع خبرنگاران گفت : استان تهران دارای ۲۵۵ هکتار باغ خرمالو است و متوسط عملکرد تولید این محصول در هر هکتار به حدود ۱۹ تن می‌رسد.

بابایی در ادامه گفت شهرستان های تهران با ۱۲۹ هکتار سطح زیرکشت و تولید دو هزار و ۱۵۰ تن، بیشترین سهم تولید خرمالو در استان را به خود اختصاص داده است. پس از آن، شهرستان ملارد با ۴۰ هکتار سطح زیرکشت و تولید ۷۳۴ تن و شهرستان رباط‌کریم با ۳۳ هکتار سطح زیرکشت و تولید ۳۰۶ تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز با قدردانی از تلاش باغداران، اصلاح و نوسازی باغ‌های موجود، افزایش بهره‌وری و مدیریت بهینه مصرف آب را از اولویت‌های این سازمان برشمرد و بر حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان برای ارتقای بهره‌وری در بخش باغبانی تأکید کرد.