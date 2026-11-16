به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی ظهر با حضور در یکی از بیمارستان‌های شهر مقدس قم، ضمن پیگیری وضعیت سلامت حضرت آیت‌الله وحید خراسانی، در جریان آخرین اقدامات درمانی و مراقبت‌های پزشکی انجام‌شده برای این مرجع عالی‌قدر قرار گرفت.

این دیدار با هدف اطلاع از شرایط جسمانی و روند مداوای آیت‌الله وحید خراسانی انجام شد و نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله سیستانی در جریان جزئیات وضعیت درمانی ایشان قرار گرفت.

شهرستانی در این حضور، با حجت‌الاسلام والمسلمین محسن وحید خراسانی، فرزند ارشد این مرجع تقلید، دیدار و گفت‌وگو کرد و از طریق وی در جریان آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جسمانی و مراحل درمان و مراقبت‌های پزشکی معظم‌له قرار گرفت.

نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله سیستانی همچنین با آرزوی بهبودی و شفای کامل برای حضرت آیت‌الله وحید خراسانی، از خداوند متعال خواست تا هرچه زودتر سلامت و عافیت کامل به این مرجع عالی‌قدر بازگردد.

وی در این دیدار، با اشاره به جایگاه علمی و معنوی این فقیه برجسته، ابراز امیدواری کرد که به برکت ادعیه حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، زمینه بهبودی کامل ایشان فراهم شود.