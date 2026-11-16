به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که احتمال ورود نیروهای مسلح این کشور به مناطقی در اقلیم کردستان وجود دارد.

بر اساس این گزارش، حیدر العبودی با اشاره به این موضوع افزود که هماهنگی هایی با اقلیم کردستان در جریان است و نشانه هایی از همکاری آنها با ما برای ردیابی قاچاق نفت وجود دارد.

العبودی هشدار داد که هر کسی مانع تلاش های نیروهای امنیتی عراق برای مبارزه با قاچاق نفت شود، با عواقب قانونی روبه‌رو خواهد شد.

سخنگوی دولت عراق همچنین اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور به زودی وارد منطقه «جرف النصر» در استان بابل می‌شوند و ضرب‌الاجل برای خروج نیروهای کتائب حزب الله از این منطقه تعیین شده است.

یک مقام ارشد عراقی هم به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که مقدمات نظامی برای یک عملیات امنیتی گسترده در منطقه الجرف در استان بابل آغاز شده است.

این تحولات در حالی صورت می گیرد که اخیرا ادعاهایی درباره قاچاق نفت از منطقه جرف النصر که تحت کنترل نیروهای کتائب حزب الله قرار دارد منتشر شده است، ادعایی که این نیروها آن را قاطعانه رد کرده اند.