دریافت 1 MB کد مطلب 7013111 https://mehrnews.com/x3dCVK ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ کد مطلب 7013111 فیلم هنر فیلم هنر ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ غرس درخت توسط خسرو معتضد خسرو معتضد در پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال شرکت کرد. کپی شد مطالب مرتبط هشدار کارشناسان درباره اثرات «النینو» بر کشاورزی آذربایجان شرقی شهرزاد کمال زاده: درختکاری، مسئولیت مشترک همه ماست فعالیت بسیج سازندگی قزوین برای کاشت ۴ میلیون نهال امید کیانوش عیاری در پویش درختکاری به یاد اکبر عبدی نهال کاشت هنرمندان در میدان آزادی با یاد شهدا نهال کاشتند حقلطفی: درختکاری باید به جریان مستمر مردمی تبدیل شود برچسبها خسرو معتضد کاشت نهال و درخت درختکاری
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