به گزارش خبرنگار مهر، پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید با نصب پلاکارد یادگاری، عصر امروز ۲۵ آبان در میدان آزادی با حضور اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد.

این رویداد با حمایت سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ و شهرداری تهران برگزار شده است و تا ۱۵ اسفند مصادف با روز درختکاری در مناطق مختلف تهران ادامه دارد.

بعد از ظهر در میدان آزادی ۳۱۳ نهال به نیت از شهدای جنگ ۱۲ روزه و «رمضان» کاشته شد.

از اهالی فرهنگ و هنر حاضر در این رویداد می‌توان به کیانوش عیاری، میرطاهر مظلومی، خسرو معتضد، شهرزاد کمال‌زاده و ... اشاره کرد.

منابع آبی درختان با پساب تامین می‌شود

در ابتدا محسن دودانگه شهردار منطقه ۹، پشت تریبون حاضر شد و گفت: ما تلاش می‌کنیم، این سنت حسنه درختکاری با همکاری سپاه محمد رسول الله ادامه پیدا کند. این سنت را در میدان آزادی که میدان آئینی تهران است انجام دهیم و امکان دیگری نیز میزبان این اتفاق خواهند بود. ان‌شاءالله این درختان را با یاد شهدای ۲ جنگ گذشته و کودتای ماه دی می‌کاریم. لازم است درمورد مسئله تامین منابع آبی این نهال‌ها بگویم که قطعا مسئله تامین منابع آبی از چالش‌های امروزه ماست از این رو شهرداری منطقه ۹ آب مورد نیاز درختان را از منابع پساب تامین می‌کند تا کاشت بی‌رویه بدون فراهم کردن منابع آبی اتفاق نیفتد.

حضور مردم برای کاشت نهال با یاد شهدا نشانی از قدرشناسی است

خسرو معتضد سخنران بعدی این پویش بود که بیان کرد: من افتخار می‌کنم به حضور در جمع شما خانواده‌های محترم شهدا؛ مردمی که در مقابل ۲ تن از شرورترین افراد دنیا ایستاده‌اند؛ ترامپ و نتانیاهو. نتایج انتخابات آمریکا گواهی بر باخت بزرگ این ۲ فرد شرور در مقابل ایران است. کاشت این درختان به نیت شهدا، نشان از قدرشناسی مردم این سرزمین دارد. این کشور بنا به ویژگی‌های جغرافیایی مقصود بسیاری از کشورها بوده و هست. ما در هیچ جای تاریخ با صلح پایدار زندگی نکردیم. من برای ۲ نفر می‌خواهم درخت غرس کنم؛ عبدالرحیم موسوی تیمسار بزرگ ارتش و عباس اقبال آشتیانی پدر تاریخ ایران.

در پایان با حضور کیانوش عیاری، میرطاهر مظلومی، شهرزاد کمال‌زاده و خسرو معتضد چندین اصله نهال کاشته شد و هر یک از این افراد به نیت یک نفر یا یک شهید نهالی را غرس کردند.