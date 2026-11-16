به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد: از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، یعنی آغاز عملیات «خشم حماسی» (جنگ رمضان)، ایران بین ۸ تا ۹ هزار پهپاد تهاجمی انتحاری شلیک کرده است.

رئیس‌ جمهور آمریکا که در انتخابات میان دوره ای کنگره (در امور داخلی کشورش) و نیز در تجاوز پرهزینه به ایران با شکست هایی مواجه شده است، در تلاش برای کوچک نمایی هلاکت نظامیان تروریست آمریکایی در حملات کوبنده و تلافی جویانه تهران، گفت: تنها ۲ فروند از آن‌ ها موفق به عبور شدند که منجر به تلفات جانی در میان نیروهای آمریکایی گردید؛ هر دو مورد در همان روز نخست رخ داد و اهدافی را در کویت و عربستان سعودی مورد اصابت قرار داد.

«دونالد ترامپ» ادعا کرد: به‌ همین‌ترتیب، ایران حدود ۲ هزار موشک بالستیک نیز شلیک کرده است. تنها یک فروند از این ۲ هزار موشک موفق به عبور شد و موجب تلفات جانی در میان نیروهای آمریکایی (در اردن) گردید. به‌عبارت‌دیگر: ۹۹.۹۹ درصد از موشک‌ها و پهپادهای ایران سرنگون شده‌اند یا به‌ هرحال، منجر به مرگ نیروهای آمریکایی نشده‌اند.