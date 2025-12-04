به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه با تاکید بر نقش بنیادین فرهنگ در مسیر توسعه اظهار کرد: هر جامعه‌ای که فرهنگ در آن برجسته شود، مسیر توسعه را سریع‌تر طی خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه «کتاب» را بطن و متن فرهنگ دانست و افزود: رمز پیشرفت در کتاب نهفته است؛ در همه حوزه‌ها، اقتصادی، اجتماعی و عمرانی، کتاب پایه و اساس حرکت رو به جلو است و باید جایگاه آن در خانواده‌ها بیش از پیش تقویت شود.

حبیبی با مقایسه حوزه‌های عمرانی و فرهنگی گفت: در عمران، می‌توان جایگزین‌هایی برای کمبودها در نظر گرفت؛ اما فرهنگ جایگزین ندارد و فرهنگ باید ناب و برجسته باشد و کتاب جوهره این فرهنگ است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه از رویدادهایی که نام کرمانشاه را در سطح ملی و بین‌المللی برجسته کنند حمایت خواهد کرد، افزود: هیچ محدودیت مالی برای حمایت از رویدادهای فاخر فرهنگی نداریم، اما این رویدادها باید در شأن استان و اثرگذار باشند.

وی با تاکید بر نقش کتاب در ارتقای دانایی و توانایی جامعه گفت: دانایی از دل کتاب بیرون می‌آید. اگر دنیا و اقتصاد و پیشرفت می‌خواهیم یا اگر به دنبال سعادت اخروی هستیم، مسیر آن از کتاب می‌گذرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره تمسک به قرآن و اهل‌بیت (ع) گفت: کتاب هم دنیایی است و هم اخروی و باید به آن توجه ویژه داشت.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی استان افزود: کرمانشاه خاستگاه نویسندگان و بزرگان فرهنگ است و این ویژگی‌ها ایجاب می‌کند که توجه ما به کتاب و مطالعه مضاعف باشد.

وی میزان مطالعه را یکی از شاخص‌های اصلی توسعه دانست و گفت: کشورها را بر اساس شاخص‌های توسعه می‌سنجند و یکی از مهم‌ترین آن‌ها میزان مطالعه مردم است و بنابراین باید ذائقه مطالعه را در میان فرزندان و خانواده‌ها تقویت کنیم.

وی نمایشگاه کتاب کرمانشاه را «مطالبه مردم و فرهنگ‌دوستان» دانست و از برگزارکنندگان آن قدردانی کرد.

استاندار کرمانشاه گفت: امیدوارم نمایشگاه کتاب زمینه‌ساز توسعه فرهنگ مطالعه در استان باشد و همه ما باید به اهمیت کتاب واقف باشیم و آن را در سبد فرهنگی خانواده‌ها جای دهیم.