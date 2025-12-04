  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴

استاندار کرمانشاه: برپایی نمایشگاه کتاب مطالبه مردم و فرهنگ‌دوستان بود

استاندار کرمانشاه: برپایی نمایشگاه کتاب مطالبه مردم و فرهنگ‌دوستان بود

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با بیان اینکه فرهنگ موتور محرک توسعه است، کتاب را جوهره این فرهنگ دانست و گفت: هر جامعه‌ای که با کتاب مأنوس باشد، مسیر پیشرفت را سریع‌تر طی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه با تاکید بر نقش بنیادین فرهنگ در مسیر توسعه اظهار کرد: هر جامعه‌ای که فرهنگ در آن برجسته شود، مسیر توسعه را سریع‌تر طی خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه «کتاب» را بطن و متن فرهنگ دانست و افزود: رمز پیشرفت در کتاب نهفته است؛ در همه حوزه‌ها، اقتصادی، اجتماعی و عمرانی، کتاب پایه و اساس حرکت رو به جلو است و باید جایگاه آن در خانواده‌ها بیش از پیش تقویت شود.

حبیبی با مقایسه حوزه‌های عمرانی و فرهنگی گفت: در عمران، می‌توان جایگزین‌هایی برای کمبودها در نظر گرفت؛ اما فرهنگ جایگزین ندارد و فرهنگ باید ناب و برجسته باشد و کتاب جوهره این فرهنگ است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه از رویدادهایی که نام کرمانشاه را در سطح ملی و بین‌المللی برجسته کنند حمایت خواهد کرد، افزود: هیچ محدودیت مالی برای حمایت از رویدادهای فاخر فرهنگی نداریم، اما این رویدادها باید در شأن استان و اثرگذار باشند.

وی با تاکید بر نقش کتاب در ارتقای دانایی و توانایی جامعه گفت: دانایی از دل کتاب بیرون می‌آید. اگر دنیا و اقتصاد و پیشرفت می‌خواهیم یا اگر به دنبال سعادت اخروی هستیم، مسیر آن از کتاب می‌گذرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره تمسک به قرآن و اهل‌بیت (ع) گفت: کتاب هم دنیایی است و هم اخروی و باید به آن توجه ویژه داشت.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی استان افزود: کرمانشاه خاستگاه نویسندگان و بزرگان فرهنگ است و این ویژگی‌ها ایجاب می‌کند که توجه ما به کتاب و مطالعه مضاعف باشد.

وی میزان مطالعه را یکی از شاخص‌های اصلی توسعه دانست و گفت: کشورها را بر اساس شاخص‌های توسعه می‌سنجند و یکی از مهم‌ترین آن‌ها میزان مطالعه مردم است و بنابراین باید ذائقه مطالعه را در میان فرزندان و خانواده‌ها تقویت کنیم.

وی نمایشگاه کتاب کرمانشاه را «مطالبه مردم و فرهنگ‌دوستان» دانست و از برگزارکنندگان آن قدردانی کرد.

استاندار کرمانشاه گفت: امیدوارم نمایشگاه کتاب زمینه‌ساز توسعه فرهنگ مطالعه در استان باشد و همه ما باید به اهمیت کتاب واقف باشیم و آن را در سبد فرهنگی خانواده‌ها جای دهیم.

کد خبر 6678249

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها