  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

استاندار کرمانشاه از اداره کل کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه بازدید کرد

استاندار کرمانشاه از اداره کل کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه بازدید کرد

کرمانشاه – استاندار کرمانشاه همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی با حضور در اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و فعالیت‌ها را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر شنبه و در ادامه برنامه‌های نظارت میدانی و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان، با حضور در اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه ضمن قدردانی از خدمات کارکنان این مجموعه، از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.

در جریان این حضور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه نیز استاندار را همراهی کردند و گزارشی از روند اجرای طرح‌ها، وضعیت کتابخانه‌های شهری و روستایی، و برنامه‌های ترویج کتابخوانی ارائه دادند.

وی همچنین از بخش‌های اداری، سالن‌های مطالعه، مخازن کتاب و طرح‌های توسعه در دست اجرا بازدید کرده و در گفت‌وگو با کارکنان، در جریان نیازها و پیشنهادات آنان قرار گرفت.

این برنامه در چارچوب هفته گرامیداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار برگزار شد و بخشی از رویکرد جدید استانداری کرمانشاه در ارزیابی میدانی عملکرد دستگاه‌های فرهنگی محسوب می‌شود.

کد خبر 6664542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها