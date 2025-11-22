به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر شنبه و در ادامه برنامههای نظارت میدانی و پایش عملکرد دستگاههای اجرایی استان، با حضور در ادارهکل کتابخانههای عمومی کرمانشاه ضمن قدردانی از خدمات کارکنان این مجموعه، از بخشهای مختلف آن بازدید کرد.
در جریان این حضور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه نیز استاندار را همراهی کردند و گزارشی از روند اجرای طرحها، وضعیت کتابخانههای شهری و روستایی، و برنامههای ترویج کتابخوانی ارائه دادند.
وی همچنین از بخشهای اداری، سالنهای مطالعه، مخازن کتاب و طرحهای توسعه در دست اجرا بازدید کرده و در گفتوگو با کارکنان، در جریان نیازها و پیشنهادات آنان قرار گرفت.
این برنامه در چارچوب هفته گرامیداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار برگزار شد و بخشی از رویکرد جدید استانداری کرمانشاه در ارزیابی میدانی عملکرد دستگاههای فرهنگی محسوب میشود.
