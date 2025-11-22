حبیبی: دانایی سرچشمه قدرت و کتاب محور توسعه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر شنبه در آئین گرامیداشت هفته کتاب با تسلیت ایام فاطمیه و تجلیل از تلاشهای فعالان حوزه فرهنگ، کتاب را مهمترین مبدأ تولید قدرت نرم در جامعه دانست و اظهار کرد: دانایی سرچشمه اقتدار است و توان حقیقی ملتها از دانش و آگاهی میجوشد؛ دانشی که ریشه در کتاب و مطالعه دارد.
وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی کرمانشاه افزود: استانی با چنین سابقه درخشانی باید در عرصه فرهنگ پیشگام باشد و کتابخانهها محور این پویایی و پیشرفت هستند، چرا که نشاط اجتماعی ارتباط مستقیمی با میزان مطالعه و زندهبودن کتاب در جامعه دارد.
استاندار کرمانشاه تکمیل کتابخانه مرکزی شهر را از مطالبات اساسی استان برشمرد و تصریح کرد: کرمانشاه شایسته برخورداری از کتابخانهای فاخر و درخور شأن فرهنگی خود است. وی تأکید کرد که معاون عمرانی مسئول پیگیری این پروژه بوده و شهرداریها نیز باید سهم خود را با اولویت بالا ادا کنند تا روند اجرای آن سرعت گیرد.
حبیبی در ادامه بر گسترش کتابخانههای شهری، روستایی و سیار تأکید کرد و گفت: کتاب زمانی اثرگذار است که در دسترس مردم قرار گیرد؛ موفقیت واقعی زمانی رقم میخورد که کتابها از قفسهها بیرون بیایند و در زندگی مردم جاری شوند.
استاندار کرمانشاه حضور دانشگاهیان، مسئولان فرهنگی و اصحاب رسانه در کتابخانهها را نشانه پویایی فرهنگی دانست و افزود: ارتباط با رسانهها و صداوسیما باید تقویت شود تا جامعه از ظرفیتها و فعالیتهای این مراکز آگاه بماند.
وی در پایان با اشاره به برخی کاستیها در زیرساختهای کتابخانهای خاطرنشان کرد: این نواقص باید بهسرعت جبران شود و تمام دستگاهها وظیفه دارند با حمایت سختافزاری و نرمافزاری، کتابخانههای استان را به جایگاه واقعی خود برسانند.
