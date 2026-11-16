به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست بررسی وضعیت اراضی هیأت امنایی صالحیه، از تلاش‌های مستمر مدیریت شهرستان برای رفع موانع قانونی پرونده‌های زمین خبر داد. وی با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در اراضی موسوم به «نیکان»، ابراز امیدواری کرد که این پرونده با عبور از مراحل قانونی و کمیسیون ماده ۵، تا پایان سال جاری به نتیجه برسد.

شرفی در این نشست ضمن تأکید بر ضرورت لحاظ شدن اراضی صالحان و مجتمع صنفی در طرح جامع شهر صالحیه، از خریداران خواست برای پیگیری مطالبات خود از مسیرهای قانونی و رسمی اقدام کنند.