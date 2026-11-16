به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دماوند، از وقوع حادثه گیرکردن چتر یک چترباز به سیم‌های برق هوایی در منطقه مشاء خبر داد و اعلام کرد: این حادثه بدون مصدومیت همراه بوده است.



روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دماوند، در پی اعلام حادثه گیرکردن چتر یک چترباز به سیم‌های برق هوایی در منطقه مشاء، نیروهای عملیاتی ایستگاه آتش‌نشانی مشاء، شیفت «ب»، برای بررسی وضعیت و انجام اقدامات ایمنی به محل اعزام شدند.



بر اساس این گزارش، پس از حضور نیروهای آتش‌نشانی در محل مشخص شد که چترباز پیش از آن به سلامت فرود آمده و هیچ‌گونه آسیبی ندیده است و صرفاً چتر وی به سیم‌های برق هوایی گیر کرده است.



با توجه به خطر برق‌گرفتگی و ضرورت ایمن‌سازی محل حادثه، هماهنگی‌های لازم با اداره برق انجام شد و عوامل این اداره با حضور در محل، نسبت به قطع جریان برق اقدام کردند.



پس از قطع برق و اطمینان از ایمن بودن شرایط، عملیات رهاسازی چتر از سیم‌های برق در دستور کار نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی قرار گرفت.



روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دماوند با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های پروازی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده حوادث مشابه، ضمن حفظ خونسردی، از نزدیک شدن به محدوده‌های خطرناک خودداری کرده و موضوع را به نیروهای امدادی اطلاع دهند.