به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه قدرت‌الله ولدی با حضور در منزل «ناهید شجاعی»، جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس و همسر شهید «غلامحسین عندلیبی»، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد

در این دیدار با قدردانی از صبر، استقامت و ایثارگری جانبازان اظهار کرد: جانبازان با فداکاری و ازخودگذشتگی، عزت و استقلال کشور را رقم زدند و تکریم این عزیزان، قدردانی از مجاهدت‌های آنان و رسیدگی به مسائل و دغدغه‌هایشان از وظایف مهم و ضروری مسئولان است.

وی افزود: جانبازان نمادهای زنده ایثار و مقاومت و الگوهایی ارزشمند برای نسل‌های آینده هستند و پاسداشت جایگاه و شأن آنان باید همواره در اولویت توجه مسئولان قرار داشته باشد.

فرماندار بروجرد خاطرنشان کرد: خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران و پیگیری مطالبات آنان، کمترین وظیفه در برابر فداکاری‌هایی است که برای حفظ عزت و استقلال کشور انجام داده‌اند.

بر اساس این گزارش، «ناهید شجاعی» در جریان بمباران بروجرد از سوی رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی نخست، به درجه جانبازی نائل شده و از جانبازان ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس و همسر شهید «غلامحسین عندلیبی» است.