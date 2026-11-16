به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، در این نشست آخرین وضعیت آزادراه شهید سلیمانی و اقدامات مورد نیاز برای تکمیل بخشهای باقیمانده و زیرساختهای مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین موضوعات مرتبط با پل شهید رئیسی، روند اقدامات اجرایی و هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مسئول بررسی و درباره راهکارهای تسریع در پیشبرد امور تبادل نظر شد.
مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل و ارتقای شبکه ارتباطی استان، بر پیگیری مستمر پروژهها، هماهنگی دستگاههای اجرایی و تسریع در تکمیل اقدامات باقیمانده تأکید کرد.
تکمیل زیرساختهای حملونقلی و پیشبرد طرحهای عمرانی مرتبط، نقش مهمی در بهبود شرایط تردد، ارتقای ایمنی و تسهیل جابهجایی شهروندان در استان البرز دارد
کرج-جلسه بررسی آخرین وضعیت آزادراه شهید سلیمانی پس از بهرهبرداری و روند تکمیل زیرساختهای مورد نیاز این پروژه و همچنین بررسی موضوع مرتبط با پل شهید رئیسی، به ریاست استاندار البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، در این نشست آخرین وضعیت آزادراه شهید سلیمانی و اقدامات مورد نیاز برای تکمیل بخشهای باقیمانده و زیرساختهای مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما