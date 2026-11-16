به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، در این نشست آخرین وضعیت آزادراه شهید سلیمانی و اقدامات مورد نیاز برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده و زیرساخت‌های مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت.

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همچنین موضوعات مرتبط با پل شهید رئیسی، روند اقدامات اجرایی و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مسئول بررسی و درباره راهکارهای تسریع در پیشبرد امور تبادل نظر شد.

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مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای شبکه ارتباطی استان، بر پیگیری مستمر پروژه‌ها، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تسریع در تکمیل اقدامات باقی‌مانده تأکید کرد.

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تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و پیشبرد طرح‌های عمرانی مرتبط، نقش مهمی در بهبود شرایط تردد، ارتقای ایمنی و تسهیل جابه‌جایی شهروندان در استان البرز دارد