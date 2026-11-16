به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، در این نشست آخرین وضعیت اجرایی پروژه قطار شهری کرج، میزان پیشرفت اقدامات، موانع و چالش‌های موجود و راهکارهای تسریع در تکمیل این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

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همچنین روند اجرای پروژه قطار شهری فردیس که عملیات اجرایی آن آغاز شده است، بررسی و بر ضرورت پیگیری مستمر مراحل اجرا، رفع موانع و هماهنگی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول برای پیشبرد این طرح تأکید شد.

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مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و نقش شبکه ریلی در کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان، بر ضرورت شتاب‌بخشی به پروژه‌های قطار شهری در استان، نظارت مستمر بر روند اجرا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد این طرح‌ها تأکید کرد.

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توسعه حمل‌ونقل ریلی در کرج و فردیس از جمله طرح‌های مهم زیرساختی استان البرز به شمار می‌رود که تکمیل و پیشرفت آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت جابه‌جایی شهروندان و بهبود وضعیت ترافیکی منطقه داشته باشد.