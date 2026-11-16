به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، در این نشست آخرین وضعیت اجرایی پروژه قطار شهری کرج، میزان پیشرفت اقدامات، موانع و چالشهای موجود و راهکارهای تسریع در تکمیل این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین روند اجرای پروژه قطار شهری فردیس که عملیات اجرایی آن آغاز شده است، بررسی و بر ضرورت پیگیری مستمر مراحل اجرا، رفع موانع و هماهنگی میان دستگاهها و مجموعههای مسئول برای پیشبرد این طرح تأکید شد.
مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی و نقش شبکه ریلی در کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان، بر ضرورت شتاببخشی به پروژههای قطار شهری در استان، نظارت مستمر بر روند اجرا و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای پیشبرد این طرحها تأکید کرد.
توسعه حملونقل ریلی در کرج و فردیس از جمله طرحهای مهم زیرساختی استان البرز به شمار میرود که تکمیل و پیشرفت آن میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت جابهجایی شهروندان و بهبود وضعیت ترافیکی منطقه داشته باشد.
کرج- جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه قطار شهری کرج و روند اجرای پروژه قطار شهری فردیس، به ریاست مجتبی عبداللهی استاندار البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، در این نشست آخرین وضعیت اجرایی پروژه قطار شهری کرج، میزان پیشرفت اقدامات، موانع و چالشهای موجود و راهکارهای تسریع در تکمیل این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
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