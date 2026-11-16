به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، پهپاد اسرائیلی، اعلامیه های تحریک آمیزی روی شهر غزه ریخت.

همزمان منابع فلسطینی از زخمی شدن سه نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فلسطینی ها در نزدیکی شهرک حمد در شمال خان یونس در جنوب غزه خبر دادند.

این منابع حال یکی از مجروحان را وخیم گزارش کردند.

ساعاتی قبل وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۳ شهید که یکی از آنها بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیده است به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده و ۷ نفر نیز زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۶۵۰ فلسطینی به شهادت رسیده، ۵ هزار و ۹۷۵ نفر زخمی شده اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۶ هزار و ۱۰۵ نفر رسیده است.