به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۳ شهید که یکی از آنها بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیده است به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده و ۷ نفر نیز زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۶۵۰ فلسطینی به شهادت رسیده، ۵ هزار و ۹۷۵ نفر زخمی شده اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۶ هزار و ۱۰۵ نفر رسیده است.