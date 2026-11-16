به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد: جهان به تحقق صلح و پایان درگیری ها در غزه، یمن، سودان، خاورمیانه و اوکراین نیاز دارد.

گوترش مانند همیشه به عوامل این جنگ افروزی ها که غالبا آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند اشاره ای نکرد.

وی اضافه کرد: همه ما با طوفان درگیری ها، تغییرات آب و هوایی و بحران افزایش هزینه های زندگی و انرژی رو به رو هستیم.

گوترش تصریح کرد: من بر تعهد بی قید و شرط سازمان ملل برای حمایت از آزادی حرکت کشتی ها در تمام شرایط تاکید دارم.