به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه و تقویت نظارت بر اراضی زراعی، کمیته تخصصی مقابله با کشت خشخاش با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در سازمان جهاد کشاورزی لرستان تشکیل شد.

در این نشست، حاضران با استفاده از تجربیات سال‌های گذشته، به بررسی چالش‌های موجود و تبادل دیدگاه‌های کارشناسی پرداختند و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و تدوین سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از کشت غیرقانونی در اراضی ملی و زراعی را در دستور کار قرار دادند.

همچنین در پایان جلسه، مجموعه‌ای از مصوبات اجرایی با هدف تقویت نظارت‌های میدانی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط به تصویب رسید.

تأکید بر نظارت مستمر و همکاری دستگاه‌ها

بابایی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با تأکید بر مسئولیت این سازمان در تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی، بر ضرورت مقابله با کشت گیاهان ممنوعه تأکید کرد.

وی همچنین نقش کارشناسان و استمرار نظارت‌های میدانی را در پیشگیری از این پدیده مهم دانست و خواستار تداوم نشست‌های تخصصی برای پیگیری مصوبات شد.

بر اساس مصوبات این جلسه، کمیته تخصصی مقابله با کشت گیاهان ممنوعه هر ۱۵ روز یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد تا روند پایش اراضی و اقدامات پیشگیرانه با هماهنگی بیشتری دنبال شود.