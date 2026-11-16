به گزارش خبرگزاری مهر، پیام فرمانده سپاه استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی منتشر شد. در پیام سردار علی افضلی فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام استان چهارمحال و بختیاری آمده است:

هفته‌ گرامیداشت کتاب و کتابخوانی، زمانی است که بر اهمیت بنیادین «دانش» و «کلام مکتوب» به عنوان ستون‌های تمدن و عامل اصلی پیشرفت جوامع تأکید می‌کنیم. کتاب تنها مجموعه‌ای از کاغذ و جوهر نیست، بلکه پلی است میان تجربه‌های گذشتگان و آرمان‌های آیندگان، و پنجره‌ای است به سوی حقیقت.

اولین کلمه وحی، «اقرأ» (بخوان) بود. این فرمان الهی، نشان‌دهنده این حقیقت است که خواندن و جست‌وجو در عرصه‌های مختلف، نخستین گام برای رسیدن به معرفت و عبودیت حقیقی است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:

« ... قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ…» (الزمر، ۹) یعنی؛« ... بگو: آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند، برابرند؟»

این آیه شریفه برتری معنوی و اجتماعی دانایانی را تصدیق می‌کند که از طریق مطالعه و کسب علم، به کمال می‌رسند.

اهل‌بیت (علیهم السلام) نیز بر اهمیت یادگیری و تداوم آموزش تأکید ورزیده و آن را راهی برای رهایی از جهل دانسته‌اند. از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است که:

«اطلبوا العلم من المهد الی اللحد» (از دوره شیرخوارگی تا گور جست‌وجوی دانش کنید.)

رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، هم همواره کتابخوانی را از مؤلفه‌های اصلی «جوانان فرهیخته» و «نخبگان تمدن‌ساز» بر شمرده‌اند. ایشان در بسیاری از سخنان خود تأکید دارند که؛ مطالعه گسترده، همان سلاحی است که در جنگ نرم و نبرد فرهنگی، ملت‌ها را قادر می‌سازد تا در برابر شبهات و وارونه‌سازی‌ها، ایستادگی کنند.

به مصداق فرمایشات امام شهید امت؛ هیچ تمدنی بدون زیرساخت‌های فکری و کتابخانه‌های غنی شکل نگرفته است و برای رسیدن به «پیشرفت»، مطالعه باید از یک فعالیت تفریحی به یک «فرهنگ نظام‌مند و زیست‌جهانی» تبدیل شود.

حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز؛ علم و فناوری را محور اقتدار ملی معرفی کرده‌اند. و در پیام 31 شهریور 1405 ایشان به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، علم همراه با اخلاق به‌عنوان «سپری پولادین و شمشیری برّان» تعبیر شده است، تمثیلی که در ادبیات توسعه به توانایی علم برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، از بین بردن وابستگی فناورانه و گشودن مسیر رشد ملی دلالت دارد، در واقع علم پیش‌نیاز هر نوع نوسازی مستقل و متکی به اراده ملی معرفی شده است.

در هفته کتاب و کتابخوانی، ما بر خود واجب می‌دانیم که نه تنها به مطالعه، بلکه به «تحلیل و فهم عمیق» بپردازیم. بیایید با بازگشت به کتاب، مسیر خودشناسی و جامعه‌شناسی را هموار کنیم. ما از تمامی کتاب‌داران، نویسندگان، ناشران و پیش از همه، از جوانان و دانش‌پژوهان دعوت می‌کنیم تا کتاب را به رکن اصلی زندگی و ابزار اصلی تحول خود تبدیل کنند. کتاب، آغازِ آگاهی و پایانِ جهل است.