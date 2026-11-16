به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم‌آرا عصر امروز دوشنبه در آیین اختتامیه جشنواره «نوقلمان» خرم‌آباد، ضمن تبریک هفته کتاب و کتاب‌خوانی، اظهار داشت: ترویج فرهنگ مطالعه نباید به یک روز یا هفته خاص محدود شود، بلکه کتاب و کتاب‌خوانی باید به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.

قلم؛ ابزاری برای ثبت واقعیت‌های تاریخی

وی با اشاره به حوادث اخیر میناب و شهادت شماری از دانش‌آموزان، بر ضرورت بازتاب این رویدادها در آثار ادبی تأکید کرد و افزود: نویسندگان مسئولیت دارند مظلومیت قربانیان و واقعیت این حوادث را ثبت کنند تا نسل‌های آینده از آنچه بر این سرزمین گذشته است، آگاه باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین با اشاره به در پیش بودن اجلاسیه بزرگ شهدای هنرمند، از نویسندگان جوان خواست با مطالعه زندگی‌نامه شهدا، ابعاد کمتر روایت‌شده زندگی، ایثار و فداکاری آنان را در آثار خود مورد توجه قرار دهند.

محتشم‌آرا با بیان اینکه لرستان نیز شهدای هنرمند ارزشمندی دارد که زندگی و نحوه شهادت آنان سرشار از درس‌های ماندگار است، تصریح کرد: نباید اجازه داد نام و خاطره این شهدا در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.

نویسندگی فراتر از خلق داستان و انتشار کتاب

وی نویسندگی را مسئولیتی اجتماعی و فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: نویسنده در بزنگاه‌های تاریخی و شرایط حساس جامعه نمی‌تواند نسبت به واقعیت‌های پیرامون خود بی‌تفاوت باشد؛ چراکه قلم زمانی رسالت واقعی خود را ایفا می‌کند که در کنار آگاهی‌بخشی، حافظ هویت، تاریخ و ارزش‌های جامعه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تأکید بر ضرورت حضور فعال و مسئولانه نسل جدید در عرصه ادبیات، گفت: بزرگی در نویسندگی به سن و سال وابسته نیست، بلکه عمق نگاه، صداقت و قدرت اندیشه است که به آثار یک نویسنده ارزش و ماندگاری می‌بخشد.

وی خطاب به نوجوانان و جوانان حاضر در مراسم افزود: نویسندگی مسیری بی‌پایان است و ورود به این عرصه صرفاً به معنای نوشتن چند داستان یا انتشار چند کتاب نیست؛ نویسنده باید بتواند واقعیت‌هایی را ببیند که از نگاه دیگران پنهان مانده و صداهایی را بشنود که کمتر شنیده می‌شوند.

ضرورت بازخوانی اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب

محتشم‌آرا با اشاره به نام‌گذاری یکی از روزهای هفته کتاب به نام رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت توجه به آثار و اندیشه‌های ایشان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با انتشار مجموعه آثار ایشان، ابعاد بیشتری از شخصیت و اندیشه‌های فرهنگی و سیاسی وی برای جامعه تبیین شود.

وی در پایان با دعوت از نوقلمان برای توجه به مسائل روز جامعه و سرنوشت میهن، اظهار داشت: نویسندگان باید نسبت به آب و خاک خود احساس مسئولیت داشته باشند و اجازه ندهند حوادث تاریخی، فداکاری‌ها و نام قهرمانان این سرزمین به فراموشی سپرده شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ابراز امیدواری کرد نسل جدید نویسندگان استان با پرورش نگاه، اندیشه و توانایی‌های ادبی خود، آثار ارزشمندی برای آینده فرهنگ و ادبیات لرستان به یادگار بگذارند.