به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان‌پور عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان در جریان گشت‌زنی، کنترل و پایش مناطق تحت مدیریت، از ۱۶ تا ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ موفق به شناسایی و دستگیری چند گروه متخلف زیست‌محیطی و کشف و ضبط ۱۲ قبضه سلاح شکاری و جنگی شدند.

وی افزود: از مجموع سلاح‌های کشف‌شده، پنج قبضه توسط نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان و هفت قبضه دیگر در شهرستان‌ها کشف شده است که سهم الیگودرز دو قبضه، ازنا یک قبضه، سلسله سه قبضه و معمولان یک قبضه سلاح شکاری بوده است.

تداوم گشت‌های حفاظتی برای پیشگیری از شکار غیرمجاز

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر اینکه این سلاح‌ها پیش از هرگونه اقدام به شکار کشف و ضبط شده‌اند، تصریح کرد: حضور مستمر و شبانه‌روزی محیط‌بانان در مناطق تحت مدیریت و افزایش گشت‌های کنترلی، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات شکار و صید و حفاظت از حیات‌وحش دارد.

فرمان‌پور با قدردانی از تلاش محیط‌بانان استان خاطرنشان کرد: با متخلفان زیست‌محیطی مطابق قوانین و مقررات برخورد می‌شود و پرونده افراد دستگیرشده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

وی از مردم طبیعت‌دوست استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند یا از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش کنند.