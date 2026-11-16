به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر عصر دوشنبه در نشست با استادان اقتصاد دانشگاه‌های استان اظهار کرد: برای شناسایی دقیق عوامل تورم و ارائه راهکارهای مؤثر، باید از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی صاحب‌نظران اقتصادی استفاده شود.

وی با بیان اینکه مدیریت استان از نقدهای تخصصی و پیشنهادهای کارشناسی استقبال می‌کند، افزود: پایین بودن سطح درآمدی یکی از عواملی است که بر شرایط اقتصادی و تورم در گلستان تأثیر گذاشته و برای اصلاح این وضعیت باید مسیر توسعه اقتصادی استان متنوع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، توسعه تجارت، تکمیل زنجیره‌های ارزش، فعال‌سازی منطقه آزاد اینچه‌برون و جذب سرمایه‌گذاران بزرگ را از محورهای اصلی این تحول برشمرد و گفت: اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و پروژه‌های پیشران می‌تواند زمینه افزایش درآمد، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و تقویت جایگاه استان در تجارت منطقه‌ای را فراهم کند.

کیان‌مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات سرمایه‌گذاری از ۱۳۹ روز به ۲۹ روز کاهش یافته که این موضوع گامی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و تسریع فعالیت‌های اقتصادی است.

وی رفع موانع تولید و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام را از دیگر اولویت‌های اقتصادی استان دانست و افزود: تکمیل صنایع تبدیلی و سردخانه‌ها می‌تواند از خام‌فروشی محصولات کشاورزی جلوگیری کرده و با افزایش ارزش افزوده، سهم بیشتری از منافع تولید را نصیب اقتصاد استان کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه را از فرصت‌های مهم اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های تجاری و جغرافیایی گلستان باید با برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌ها و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی همراه شود.

کیان‌مهر تسهیل‌گری اقتصادی، رفع موانع تولید، توسعه صادرات، توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و اجرای پروژه‌های بزرگ پیشران را پنج محور برنامه عملیاتی مدیریت استان برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های توسعه گلستان برشمرد.