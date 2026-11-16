به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی پورمند شامگاه دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با دهیاران دهستان‌های خانقاپی و ولوپی، با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی این مناطق اظهار کرد: بازگشت اراضی رهاشده به چرخه تولید، یکی از برنامه‌های اولویت‌دار جهاد کشاورزی در راستای افزایش تولیدات داخلی و تقویت امنیت غذایی است.

وی افزود: در همین راستا، بیش از ۸۰۰ هکتار از زمین‌های بلاکشت این دو دهستان شناسایی شده و اقدامات برنامه‌ریزی‌شده برای فراهم کردن زمینه کشت مجدد در این اراضی در دستور کار قرار گرفته است.

پورمند با بیان اینکه استفاده بهینه از منابع آب و خاک و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی از اهداف اجرای این طرح است، تصریح کرد: در نشست برگزارشده، دهیاران مسائل، موانع و مشکلات پیش روی احیای زمین‌های کشاورزی را مطرح کردند و بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای رفع این موانع تأکید شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه ادامه داد: ارائه تسهیلات، آموزش‌های مورد نیاز و تشویق بهره‌برداران به کشت مجدد از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر کشاورزان را در اجرای این برنامه فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: احیای اراضی بلاکشت علاوه بر افزایش سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی، رونق اقتصادی روستاها و بهبود وضعیت معیشتی بهره‌برداران کمک کند.

پورمند در پایان بر ضرورت همراهی دهیاران، کشاورزان و سایر نهادهای مرتبط برای تحقق اهداف این طرح تأکید کرد و بازگرداندن زمین‌های رهاشده به چرخه تولید را گامی مؤثر در توسعه کشاورزی و تقویت امنیت غذایی دانست.