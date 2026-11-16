محمدجواد شفیعی در حاشیه بازدید رئیس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره)، از طرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد اردستان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای کمیته امداد، فراهم‌کردن زمینه کسب درآمد برای خانواده‌های نیازمند است که در این راستا، تسهیلات اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف شغلی پرداخت می‌شود.

وی افزود: درسال گذشته، تعداد ۷۳۵ فقره تسهیلات اشتغال به مبلغ ۱۱۲ میلیارد تومان به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد اردستان خاطرنشان کرد: در راستای اطمینان از اثربخشی تسهیلات پرداختی، طرح‌های اشتغال‌زایی مورد ارزیابی و صحت‌سنجی قرار گرفته‌اند که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، میزان صحت‌سنجی طرح‌ها به ۹۵ درصد رسیده است.

شفیعی با بیان اینکه ۸۵ درصد از تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اختصاص یافته، ادامه داد: در نتیجه اجرای طرح‌های اشتغال و پرداخت تسهیلات، ۱۳۱ خانوار با دستیابی به استقلال اقتصادی و درآمد پایدار، از چرخه حمایت کمیته امداد خارج شدند.

وی با اشاره به تنوع طرح‌های اشتغال‌زایی یادآور شد: این تسهیلات در حوزه‌های کشاورزی، خدماتی، مشاغل خانگی و انرژی خورشیدی پرداخت شده است.