به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر دوشنبه در جلسه بررسی راهکارهای مقابله با آسیبهای اجتماعی استان قم که با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاههای مسئول در سالن امام حسن مجتبی(ع) استانداری برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در شیوههای ارتباطی با نسل جوان و تقویت هماهنگی میان نهادهای متولی تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای ارتباطی جدید برای کاهش آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: نمیتوان بدون شناخت اقتضائات فکری، نیازها و شیوههای ارتباطی نسل جوان، در مسیر پیشگیری از آسیبهایی که این گروه را تهدید میکند، به نتایج مطلوب دست یافت.
استاندار قم با بیان اینکه اقناع افکار عمومی و افزایش آگاهی نوجوانان و جوانان از الزامات اصلی پیشگیری است، افزود: برقراری ارتباط مؤثر با این گروه نیازمند گفتوگویی مستمر، روشنگرانه و متناسب با شرایط و زبان مخاطبان است تا پیامهای پیشگیرانه به شکل مناسب به آنان منتقل شود.
بهنامجو تصریح کرد: برای اثرگذاری در حوزه پیشگیری باید ابزارهای ارتباطی مورد استفاده جوانان را بهدرستی شناخت و از ظرفیتهای موجود برای انتقال مفاهیم و آگاهیهای لازم بهره گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش همکاریهای بینبخشی در مدیریت آسیبهای اجتماعی گفت: دستگاهها و نهادهای مسئول نباید اقدامات خود را بهصورت پراکنده و جدا از یکدیگر دنبال کنند، بلکه لازم است با تعامل مستمر و همافزایی، ظرفیتهای موجود را در چارچوب برنامهای هماهنگ به کار گیرند.
استاندار قم برگزاری نشستهای منظم میان مجموعههای مسئول را از ضرورتهای این حوزه دانست و اظهار کرد: استمرار جلسات هماهنگی و تبادل نظر میان دستگاههای مرتبط میتواند زمینه انسجام بیشتر اقدامات و استفاده مؤثرتر از توانمندیهای موجود را فراهم کند.
وی با اشاره به گستردگی ابعاد آسیبهای اجتماعی خاطرنشان کرد: مقابله با این مسائل نیازمند مشارکت مجموعههای مختلف و پرهیز از اقدامات جزیرهای است و هر یک از دستگاههای مسئول باید در چارچوب وظایف خود، سهم مشخصی در پیشبرد برنامههای پیشگیرانه داشته باشند.
بهنامجو با تأکید بر ضرورت حضور هدفمند در بسترهای ارتباطی نسل جوان بیان کرد: شبکههای اجتماعی و فضای مجازی از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند امکان ارتباط مستقیمتر با نوجوانان و جوانان را فراهم کنند و زمینه انتقال پیامهای آگاهیبخش و پیشگیرانه را گسترش دهند.
وی با اشاره به ظرفیت شبکههایی مانند اینستاگرام و تلگرام افزود: استفاده از این بسترها باید متناسب با شیوه ارتباطی نسل جدید باشد تا پیامهای مورد نظر با زبان قابل فهم و از مسیرهایی که جوانان در زندگی روزمره خود با آن سروکار دارند، به مخاطبان منتقل شود.
استاندار قم تأکید کرد: برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نمیتوان تنها به روشهای یکسویه و شیوههای سنتی انتقال پیام اتکا کرد، بلکه باید زمینه گفتوگوی دوسویه با نسل جوان فراهم شود و از ابزارهای ارتباطی مورد استفاده آنان برای روشنگری و افزایش آگاهی بهره برد.
بهنامجو در پایان با تأکید بر ضرورت جلب مشارکت نوجوانان و جوانان در برنامههای پیشگیرانه خاطرنشان کرد: برقراری ارتباط مؤثر با این نسل، مستلزم شناخت ادبیات و اقتضائات ارتباطی آنان است و همراهی جوانان زمانی محقق میشود که پیامها با شیوهای متناسب با دنیای فکری و ابزارهای ارتباطی آنان ارائه شود.
قم- استاندار قم با تأکید بر ضرورت تحول در شیوههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: شناخت زبان و نیازهای نسل جوان و بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی برای گفتوگوی مؤثر با آنان، ضرورت دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر دوشنبه در جلسه بررسی راهکارهای مقابله با آسیبهای اجتماعی استان قم که با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاههای مسئول در سالن امام حسن مجتبی(ع) استانداری برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در شیوههای ارتباطی با نسل جوان و تقویت هماهنگی میان نهادهای متولی تأکید کرد.
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