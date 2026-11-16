به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر دوشنبه در جلسه بررسی راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی استان قم که با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول در سالن امام حسن مجتبی(ع) استانداری برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های ارتباطی با نسل جوان و تقویت هماهنگی میان نهادهای متولی تأکید کرد.



وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی جدید برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: نمی‌توان بدون شناخت اقتضائات فکری، نیازها و شیوه‌های ارتباطی نسل جوان، در مسیر پیشگیری از آسیب‌هایی که این گروه را تهدید می‌کند، به نتایج مطلوب دست یافت.



استاندار قم با بیان اینکه اقناع افکار عمومی و افزایش آگاهی نوجوانان و جوانان از الزامات اصلی پیشگیری است، افزود: برقراری ارتباط مؤثر با این گروه نیازمند گفت‌وگویی مستمر، روشنگرانه و متناسب با شرایط و زبان مخاطبان است تا پیام‌های پیشگیرانه به شکل مناسب به آنان منتقل شود.



بهنام‌جو تصریح کرد: برای اثرگذاری در حوزه پیشگیری باید ابزارهای ارتباطی مورد استفاده جوانان را به‌درستی شناخت و از ظرفیت‌های موجود برای انتقال مفاهیم و آگاهی‌های لازم بهره گرفت.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش همکاری‌های بین‌بخشی در مدیریت آسیب‌های اجتماعی گفت: دستگاه‌ها و نهادهای مسئول نباید اقدامات خود را به‌صورت پراکنده و جدا از یکدیگر دنبال کنند، بلکه لازم است با تعامل مستمر و هم‌افزایی، ظرفیت‌های موجود را در چارچوب برنامه‌ای هماهنگ به کار گیرند.



استاندار قم برگزاری نشست‌های منظم میان مجموعه‌های مسئول را از ضرورت‌های این حوزه دانست و اظهار کرد: استمرار جلسات هماهنگی و تبادل نظر میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند زمینه انسجام بیشتر اقدامات و استفاده مؤثرتر از توانمندی‌های موجود را فراهم کند.



وی با اشاره به گستردگی ابعاد آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: مقابله با این مسائل نیازمند مشارکت مجموعه‌های مختلف و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای است و هر یک از دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب وظایف خود، سهم مشخصی در پیشبرد برنامه‌های پیشگیرانه داشته باشند.



بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت حضور هدفمند در بسترهای ارتباطی نسل جوان بیان کرد: شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند امکان ارتباط مستقیم‌تر با نوجوانان و جوانان را فراهم کنند و زمینه انتقال پیام‌های آگاهی‌بخش و پیشگیرانه را گسترش دهند.



وی با اشاره به ظرفیت شبکه‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام افزود: استفاده از این بسترها باید متناسب با شیوه ارتباطی نسل جدید باشد تا پیام‌های مورد نظر با زبان قابل فهم و از مسیرهایی که جوانان در زندگی روزمره خود با آن سروکار دارند، به مخاطبان منتقل شود.



استاندار قم تأکید کرد: برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نمی‌توان تنها به روش‌های یک‌سویه و شیوه‌های سنتی انتقال پیام اتکا کرد، بلکه باید زمینه گفت‌وگوی دوسویه با نسل جوان فراهم شود و از ابزارهای ارتباطی مورد استفاده آنان برای روشنگری و افزایش آگاهی بهره برد.



بهنام‌جو در پایان با تأکید بر ضرورت جلب مشارکت نوجوانان و جوانان در برنامه‌های پیشگیرانه خاطرنشان کرد: برقراری ارتباط مؤثر با این نسل، مستلزم شناخت ادبیات و اقتضائات ارتباطی آنان است و همراهی جوانان زمانی محقق می‌شود که پیام‌ها با شیوه‌ای متناسب با دنیای فکری و ابزارهای ارتباطی آنان ارائه شود.