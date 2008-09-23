ترکی تنها نماینده داوران ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی ناظران، ناظران داوری، داوران و کمک داوران مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که قرار است از تاریخ 13 مهر لغایت 27 مهرماه جاری در ازبکستان برگزار شود را به شرح ذیل اعلام کرد:

ناظران: محمدمبارک از قطر، دیوید نپانو از فیلیپین، کمال توکابیف از قرقیزستان و روجرلو زائو از چین تایپه

ناظران داوری: ساموئل چان یام مینگ از هنگ کنگ، شمس المائدین از سنگاپور، ویکتور کولپاکوف از قرقیزستان و حسین شبان از کویت

داوران: محسن ترکی از ایران، پیتر گرین از استرالیا، سالم محمود از اردن، توجو مینورا از ژاپن، منصور محمد از لبنان، عبدالله بالیده از قطر، خالد جاسم خلیفه از امارات، والنتین کووالنکو از ازبکستان، وومین تی از ویتنام، مختار یاریمی از یمن

کمک داوران: رحمان محبوبور از بنگلادش، اون حسونه از اردن، جانگ جون مو از کره جنوبی، یوسف رستم از عربستان، فارس شماری از کویت، طالب مصطفی از لبنان، محمد سعدون از مالزی، جی تون ای از میانمار، محمد جابر از قطر، محمد سامارادونف از تاجیکستان، ویکتور سرازی تینوف از ازبکستان و پام مان لونگ از ویتنام