نانوایی های شهرکرد به نانوایی صنعتی تبدیل خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد ، سید سعید زمانیان پیش از ظهر امروز در جلسه تعزیرات آرد ونان شهرستان شهرکرد با اشاره به خدمات بالایی که نانوایی های نیمه حجیم صنعتی می توانند به مردم ارائه کنند، اظهار داشت: نانواییهای سنتی باید هر چه سریعتر به نانواییهای صنعتی تبدیل شوند.

وی گفت: در حال پیگیری دریافت تسهیلات بانکی برای نانواییهای سنتی هستیم تا در صورت دریافت این تسهیلات نانواییها به سهولت بتوانند به نیمه حجیم تبدیل شوند.

زمانیان تصریح کرد: نانواییهای نیمه حجیم بسیاری از مشکلات نان مردم را برطرف می کنند و نانواییها هم باید اقدامات لازم را انجام دهند.

فرماندار شهرستان شهرکرد افزود: دو نانوایی شهرکرد هم به خاطر تخلفات صورت گرفته تعطیل شده بودند که پس از اظهار ندامت و تبدیل شدن به نیمه حجیم کار خود را شروع می کنند.

وی در ادامه گفت: با توجه به نزدیکی فصل سرما و احتمال قطعی گاز، نانوایی ها به سوختهای دیگر نیز مجهز شوند و مشکلات موتور برق و تانکر آب خود را نیز حل کنند تا مردم با مشکل روبر نشوند.

زمانیان خاطر نشان کرد: در برخی مناطق با کمبود سهمیه آرد مواجه هستیم که شرکت غله باید نسبت به افزایش سهمیه آنها اقدام کند.

در این جلسه تعداد 3 پروانه خبازی لغو و بقیه نانواییهای متخلف شهرستان شهرکرد به پرداخت 13میلیون و330 هزار ریال جریمه شدند.