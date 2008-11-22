بررسی طرح تأمین مسکن هیئت علمی / سیاست وزارت علوم برای جذب دانشجو در برخی رشته ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی در جمع روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی زنجان با اشاره به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها تأکید کرد: فعالیتها و تسهیلات وی‍ژه ای که برای اساتید و اعضای هیئت علمی در دولت نهم ارائه شد، در هیچ دولتی سابقه نداشت.

وزیر علوم ادامه داد: در بهمن ماه سال 83 وزارت علوم در دولت قبل طی یک مانور تبلیغاتی اعلام کرد که حقوق اعضای هیئت علمی را افزایش خواهد داد اما یک ریال نیز برای این امر بودجه اختصاص داده نشد، در حالیکه در دولت نهم با کمک مجلس بودجه کلانی برای این امر در نظر گرفته شد.

زاهدی اظهار داشت: در پایان سال 84 علاوه بر افزایش حقوق اعضای هیئت علمی کسری سالهای قبل نیز به اساتید ارائه شد و در سال 86 نیز حقوق این افراد 5/5 درصد افزایش یافت. در سال 87 نیز حقوق تمام کارکنان دولت، هشت درصد افزایش داشت که اعضای هیئت علمی نیز مشمول آن شدند.

وزیر علوم افزود: در دولت نهم تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی 150 درصد و در مقطع دکتری 135 درصد رشد داشته که این نشان دهنده توجه این دولت به گسترش تحصیلات تکمیلی در کشور است.

زاهدی خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی وظایف و مسئولیت های وی‍‍‍ژه خود را دارد و ما قول می دهیم اگر نیاز به استاد خود را تامین کند همکاری های ویژه ای برای توسعه آن داشته باشیم.

وی درباره سیاست وزارت علوم در جذب دانشجو گفت: در حال حاضر وزارت علوم سیاستی را در پیش گرفته است که بر اساس آن اعلام شده تا در برخی رشته ها حداقل 30 درصد دانشجوی دختر، 30 درصد دانشجوی پسر جذب کرده و 40 درصد نیز به صورت رقابتی جذب دانشگاهها شوند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.