به گزارش خبرنگار مهر ، محمد اسماعیل امامزاده ظهر شنبه در حاشیه جلسه ساماندهی امور مساجد استان در جمع خبرنگاران با اشاره به وجه برتری مطلق فرهنگی انقلاب اسلامی بر نظام سلطه جهانیان افزود: مقام معظم رهبری مسئولان و به خصوص دولت را موظف ساختند تا بخش فرهنگ از غربت خارج شود و مشخص فرمودند تا اعتبارات مورد نیاز فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیشبرد وظایف تامین شود.

امامزاده با بیان اینکه در بررسی معاونت برنامه‌ریزی استانداری و فرآیند کارشناسی آن‌ها، رقم اختصاصی در بخش هزینه مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون تومان برای ارشاد در نظر گرفته شده بود، افزود: این رقم تامین کننده نظر کارشناسی اداره کل ارشاد نبود با این حال این رقم در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان به دو میلیارد و600 میلیون تومان کاهش یافت .

وی با اشاره به آسیب پذیری شدید مازندران به ویژه در پذیرش 15 میلیون مسافر در سال، خاطرنشان کرد: امیدواریم حداقل نظر کارشناسی معاونت برنامه‌ریزی استانداری به تصویب رسد تا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از حالت بحرانی خارج شود.

امامزاده یادآور شد: در بخش اعتبارات تملک دارایی، تخصیص رقم به حوزه فرهنگ و هنر به هیچ وجه پاسخگوی حتی مصوبات سفر دور دوم سفر هیئت دولت نیز نیست.