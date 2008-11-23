  1. استانها
  2. بوشهر
۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۷

حمیدرضا سفاری:

بی توجهی به نظام سلامت فقر و تغییر بافت بیماری را به دنبال دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر برنامه ریزی بیمه های درمانی وزارت رفاه گفت: بی توجهی به نظام سلامت باعث توسعه ناموزون در این بخش و دیگر بخش های اجتماعی می شود که فقر و تغییر در بافت بیماری ها از پیامدهای آن به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر،  عصر امروز دکتر حمیدرضا سفاری در سمینار یک روزه بیمه سلامت مبتنی بر پزشک خانواده در بوشهر افزود: نظام سلامت باید بر اساس عدالت بوده و توانایی پاسخگویی به نیازهای مردم را داشته باشد و از آنجایی که سلامت یک سرمایه اجتماعی است که تحقق و توسعه آن انسان سالم، تولید و توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت، به همین لحاظ کارکردهای نظام های سلامت باید ارتقا یابد.

دبیر شورای عالی بیمه وزارت رفاه و تامین اجتماعی به طرح بیمه سلامت مبتنی بر پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح این است که توانایی مالی تاثیری در دسترسی به نوع خدمات نداشته باشد و خدمات به مردم به طور یکسان ارائه شود.

وی  اضافه کرد: خلق منابع انسانی، ارائه خدمات مناسب، تامین منابع مالی و تولیت، کارکردهای نظام سلامت است که از اهمیت زیادی برخوردار است و دولت هدایت امور را در دست دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر نیز با اشاره به این طرح گفت: این طرح در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرا است و موفقیت های زیادی نیز داشته است اما با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ما الگو برداری مطلق بدون در نظر گرفتن این شرایط ، مشکلات ما را در بخش بهداشت و درمان دوچندان می کند.

دکترعبدالعلی ابراهیمی افزود: به منظور جلوگیری از بروز هرگونه آسیبی اجرای این طرح باید براساس بررسی های کارشناسی باشد.

وی اظهار داشت: در سه سالی که از مدت اجرای طرح پزشک خانواده می گذرد تاکنون بیش از 40 میلیارد ریال برای تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی مراکز بهداشتی و درمانی روستاهای استان بوشهر هزینه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر یادآور شد: بی میلی پزشکان برای خدمت در روستاها یکی از عمده مشکلات اجرای این طرح به شمار می رود که تلاش می کنیم با توسعه امکانات رفاهی در مراکز بهداشتی و درمانی و منازل سازمانی در پزشکان ایجاد انگیزه کنیم.

کد مطلب 788561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها