عملیات اجرایی سدهای مشمپا و مراش آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امسال کد اجرایی سدهای مشمپا و مراش اخذ شد.

وی افزود: با پیگیری بحث فاینانس این طرحها در صدد هستیم که در صورت تامین اعتبار عملیات اجرایی آنها را تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده آغاز کنیم.

فهیمی ادامه داد: هم اکنون ساختمان سد گلابر 93 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و حجم مخزن سد گلابر 116 میلیون مترمکعب و ارتفاع آن از پی 82 متر است همچنین این سد آب 8 هزار هکتار از اراضی و صنایع شهرستان ایجرود را تامین می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان همچنین از آبگیری سد تالوار در سال آینده خبر داد و افزود: آبگیری سد مذکور را مشروط به تامین اعتبار است.

فهیمی ادامه داد: سد تالوار با حجم مخزنی 500 میلیون مترمکعب، 23 هزار هکتار اراضی دشت گرماب شهرستان قیدار استان زنجان و هشت هزار هکتار اراضی دشت خور خوره بیجار استان کردستان را تحت پوشش قرار می دهد و نیز سالانه 89 میلیون مترمکعب از آب شرب شهر همدان را تامین خواهد کرد.

وی گفت: ساختمان سد تالوار زنجان در حال حاضر 73 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فهیمی همچنین در خصوص طرحهای در دست مطالعه و اجرای شرکت آب منطقه ای زنجان در سال جاری اظهار داشت: در سال جاری در مجموع 38 طرح در قالب 63 پروژه با اعتباری بالغ بر 420 میلیارد ریال در حال مطالعه و اجراست.