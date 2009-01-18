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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۰۷

درصورت تامین اعتبار؛

عملیات اجرایی سدهای مشمپا و مراش آغاز می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: با اخذ کد اجرایی سدهای مشمپا و مراش، در صورت تامین اعتبار، عملیات اجرایی آنها تا پایان سال جاری یا اوایل سال آتی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امسال کد اجرایی سدهای مشمپا و مراش اخذ شد.

وی افزود: با پیگیری بحث فاینانس این طرحها در صدد هستیم که در صورت تامین اعتبار عملیات اجرایی آنها را تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده آغاز کنیم.

فهیمی ادامه داد: هم اکنون ساختمان سد گلابر 93 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و حجم مخزن سد گلابر 116 میلیون مترمکعب و ارتفاع آن از پی 82 متر است همچنین این سد آب 8 هزار هکتار از اراضی و صنایع شهرستان ایجرود را تامین می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان همچنین از آبگیری سد تالوار در سال آینده خبر داد و افزود: آبگیری سد مذکور را مشروط به تامین اعتبار است.

فهیمی ادامه داد: سد تالوار با حجم مخزنی 500 میلیون مترمکعب، 23 هزار هکتار اراضی دشت گرماب شهرستان قیدار استان زنجان و هشت هزار هکتار اراضی دشت خور خوره بیجار استان کردستان را تحت پوشش قرار می دهد و نیز سالانه 89 میلیون مترمکعب از آب شرب شهر همدان را تامین خواهد کرد.

وی گفت: ساختمان سد تالوار زنجان در حال حاضر 73 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فهیمی همچنین در خصوص طرحهای در دست مطالعه و اجرای شرکت آب منطقه ای زنجان در سال جاری اظهار داشت: در سال جاری در مجموع 38 طرح در قالب 63 پروژه با اعتباری بالغ بر 420 میلیارد ریال در حال مطالعه و اجراست.

کد مطلب 818296

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